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बहराइच के मिहींपुरवा में पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि लगातार तेंदुए की आमद आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है. कोई जनहानि न हो इसको लेकर लगातार कांबिंग की जा रही है. साथ ही जहां भी तेंदुए की गतिविधियों को देखा जाता है वहां पिंजरा लगाया जा रहा है. पकड़े गए तेंदुए को लेकर उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

बहराइच : कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर वन रेंज अंतर्गत नगर पंचायत मिहींपुरवा के नयापुरवा में पिछले कई दिनों से दहशत का सबब बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद स्थानीय निवासियों और किसानों ने चैन की सांस ली है. इस क्षेत्र में अब तक एक दर्जन से अधिक तेंदुए वन विभाग के पिंजरों में कैद किए जा चुके हैं.

​नगर पंचायत मिहींपुरवा के वार्ड नंबर छह, सिंचाई कॉलोनी, ईदगाह रोड और आस-पास के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की लगातार आवाजाही देखी जा रही थी. तेंदुए की आमद से ग्रामीण रात के समय घरों से बाहर निकलने में भी खौफजदा थे और किसान खेतों की ओर जाने से कतरा रहे थे.

​स्थानीय लोगों की शिकायत और लगातार मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी थी. टीम ने नयापुरवा में पोरवाल गली के पीछे पिंजरा लगाया था. बीती देर रात तेंदुआ शिकार की तलाश में पिंजरे के करीब पहुंचा और उसमें रखे चारे के लालच में दाखिल होते ही कैद हो गया.

​सुबह होते ही तेंदुए के पकड़े जाने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. सूचना पर पहुंची मोतीपुर रेंज की वन टीम ने ग्रामीणों की भीड़ को नियंत्रित किया और तेंदुए को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया. पकड़े गए तेंदुए का चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उसे जंगल के घने क्षेत्र में छोड़ने की विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी.

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