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कतर्नियाघाट में पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ, मवेशियों पर लगातार कर रहा था हमला

बता दें कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके के ककरहा रेंज के गोपिया ग्राम के मजरा राम सहाय पुरवा में बीते कई दिनों से जंगल से निकल कर आबादी के बीच तेंदुआ घूम रहा था. जिसने अब तक कई मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया.

बहराइच: जिले में कई मवेशियों को निशाना बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को हुई तो बड़ी संख्या में तेंदुए को देखने पहुंच गए.

ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की थी और पिंजरा लगाए जाने की मांग की थी. जिसपर वन विभाग ने एक्शन लेते हुए पिंजरा लगाया. जिसमें एक बकरी भी बांधी गई.

शिकार के लालच में जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में घुसा वैसे ही कैद हो गया. ग्रामीणों को तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिली तो ग्रामीण गांव में लगे पिंजरे की ओर दौड़ पड़े. पिंजरे में कैद तेंदुए को देख उन्होंने राहत की सांस ली. वन विभाग तेंदुए को वन रेंज कार्यालय ले गई.

वहीं इस मामले में DFO अपूर्व दीक्षित ने बताया कि ग्रामीण लगातार तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए गांव में पिंजरा लगाया गया था सोमवार को उसमें तेंदुआ कैद हो गया. उसे कार्यालय लाया जा रहा है. जिसके बाद तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.

DFO ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. टीम लगातार कांबिंग कर रही है. ग्रामीणों से अपील की कि बारिश के समय जंगल की तरफ न जाए.



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