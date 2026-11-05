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जवाब देने के बजाए सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करेगा फर्मी AI, CSJMU के 30 टीचर्स हुए ट्रेंड

एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मौजूद फैकल्टी सदस्य. ( Photo Credit; Media Cell CSJMU )

कानपुर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के बीच छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने शिक्षण व्यवस्था में नई पहल की है. विश्वविद्यालय में शिक्षकों को ‘फर्मी एआई’ टूल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया. जिसकी खासियत यह है यह छात्र-छात्राओं को सीधे उत्तर देने के बजाय किसी समस्या को समझने, उस पर तार्किक विचार करने और चरणबद्ध तरीके से समाधान तक पहुंचने में मदद करता है.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाइफ साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज के 30 शिक्षकों ने हिस्सा लिया. पहले चरण में जहां 30 टीचर्स ट्रेंड हो गए हैं, वहीं अब लगातार चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों को इस दिशा में दक्ष किया जाएगा. यह पहल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में की जा रही है.