जवाब देने के बजाए सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करेगा फर्मी AI, CSJMU के 30 टीचर्स हुए ट्रेंड
प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाइफ साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज के 30 शिक्षकों ने हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:05 PM IST
कानपुर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के बीच छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने शिक्षण व्यवस्था में नई पहल की है. विश्वविद्यालय में शिक्षकों को ‘फर्मी एआई’ टूल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया. जिसकी खासियत यह है यह छात्र-छात्राओं को सीधे उत्तर देने के बजाय किसी समस्या को समझने, उस पर तार्किक विचार करने और चरणबद्ध तरीके से समाधान तक पहुंचने में मदद करता है.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाइफ साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज के 30 शिक्षकों ने हिस्सा लिया. पहले चरण में जहां 30 टीचर्स ट्रेंड हो गए हैं, वहीं अब लगातार चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों को इस दिशा में दक्ष किया जाएगा. यह पहल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में की जा रही है.
उनका जोर शिक्षण, अध्ययन और शोध में एआई के सार्थक उपयोग को बढ़ावा देने पर है. विश्वविद्यालय का मकसद केवल एआई तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि उसे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने का माध्यम बनाना है. फर्मी एआई को आईआईटी खड़गपुर के प्रो. पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती और उनकी टीम ने विकसित किया है.
सामान्य एआई टूल जहां सवाल पूछने पर सीधे जवाब उपलब्ध कराते हैं, वहीं फर्मी एआई समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया, उसके पीछे के तर्क और विभिन्न चरणों को समझने पर जोर देता है. इसका उपयोग गणित, ज्यामिति, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स और लॉजिक जैसे विषयों में किया जा सकता है.
सीएसजेएमयू की डीन एकेडमिक्स प्रो. बृष्टि मित्रा ने बताया, यह कार्यक्रम प्रो. आलोक कुमार और प्रो. दीपक वर्मा के सहयोग से पूरा किया गया. प्रशिक्षण कैम एआई पहल और एआई प्रज्ञा के अंतर्गत आयोजित किया गया. इसका उद्देश्य शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को एआई के प्रति माहिर बनाते हुए उच्च शिक्षा में तार्किक चिंतन, स्वतंत्र समस्या समाधान और नवाचार की संस्कृति विकसित करना है. जिस तरह सभी स्थानों पर एआई का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब विवि के सभी फैकल्टी सदस्यों को एआई में ट्रेंड किया जाएगा.
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