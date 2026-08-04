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उज्जैन का हुस्न करेगा राज, वियतनाम में निकिता पोरवाल करेंगी 120 देशों की सुंदरियों से मुकाबला

फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल ( Nikita porwal social media page )

उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन की बेटी अब विश्व मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार है. फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल 73वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं. वियतनाम में आयोजित होने जा रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के 120 देशों की प्रतिभागियों के बीच निकिता विश्व सुंदरी का ताज जीतने की चुनौती पेश करेंगी. अभिनय, लेखन, थिएटर, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी उनकी पहचान उन्हें सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन नहीं, बल्कि एक सशक्त भारतीय प्रतिनिधि बनाती है. उज्जैन से विश्व मंच तक का सफर... निकिता बताती हैं कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ है. उन्होंने साल 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली प्रतिभागी बनी. निकिता ने बताया कि उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है. वह बचपन से ही अभिनय और साहित्य से जुड़ी रहीं. आठ साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब 'Smiles All The Way' लिखी थी. इसके बाद उन्होंने 350 पन्नों का नाटक 'कृष्णा लीला' लिखा. अब तक वह 60 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुकी हैं. निकिता पोरवाल (Nikita porwal social media page) थिएटर, कला और रचनात्मकता की अनोखी पहचान निकिता केवल मॉडल नहीं, बल्कि अभिनेत्री, लेखिका, नाटककार और थिएटर कलाकार भी हैं. निकिता बताती है कि उन्होंने 'रंगरेज' नाम से अपनी थिएटर कंपनी की स्थापना की है. जहां वह क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में युवा कलाकारों को मंच प्रदान करती हैं. उन्हें शास्त्रीय नृत्य, कविता लेखन और संगीत से विशेष लगाव है. हार्मोनियम, बांसुरी जैसे वाद्ययंत्र बजाने में भी उनकी रुचि है. निकिता 10,000 दर्शकों के सामने रामलीला में माता सीता की भूमिका में एक्ट कर चुकी हैं.