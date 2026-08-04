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उज्जैन का हुस्न करेगा राज, वियतनाम में निकिता पोरवाल करेंगी 120 देशों की सुंदरियों से मुकाबला

वियतनाम में होने जा रही 73वें मिस वर्ल्ड 2026 के ग्रैंड फिनाले में मध्य प्रदेश की पहली फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल पर होगी देश की नजरें.

Nikita Porwal Ujjain
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल (Nikita porwal social media page)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:12 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन की बेटी अब विश्व मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार है. फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल 73वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं. वियतनाम में आयोजित होने जा रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के 120 देशों की प्रतिभागियों के बीच निकिता विश्व सुंदरी का ताज जीतने की चुनौती पेश करेंगी. अभिनय, लेखन, थिएटर, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी उनकी पहचान उन्हें सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन नहीं, बल्कि एक सशक्त भारतीय प्रतिनिधि बनाती है.

उज्जैन से विश्व मंच तक का सफर...

निकिता बताती हैं कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ है. उन्होंने साल 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली प्रतिभागी बनी. निकिता ने बताया कि उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है. वह बचपन से ही अभिनय और साहित्य से जुड़ी रहीं. आठ साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब 'Smiles All The Way' लिखी थी. इसके बाद उन्होंने 350 पन्नों का नाटक 'कृष्णा लीला' लिखा. अब तक वह 60 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुकी हैं.

Nikita Porwal Ujjain
निकिता पोरवाल (Nikita porwal social media page)

थिएटर, कला और रचनात्मकता की अनोखी पहचान

निकिता केवल मॉडल नहीं, बल्कि अभिनेत्री, लेखिका, नाटककार और थिएटर कलाकार भी हैं. निकिता बताती है कि उन्होंने 'रंगरेज' नाम से अपनी थिएटर कंपनी की स्थापना की है. जहां वह क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में युवा कलाकारों को मंच प्रदान करती हैं. उन्हें शास्त्रीय नृत्य, कविता लेखन और संगीत से विशेष लगाव है. हार्मोनियम, बांसुरी जैसे वाद्ययंत्र बजाने में भी उनकी रुचि है. निकिता 10,000 दर्शकों के सामने रामलीला में माता सीता की भूमिका में एक्ट कर चुकी हैं.

Nikita Porwal Ujjain
निकिता पोरवाल (Nikita porwal social media page)

'MAATI' से समाज सेवा का संदेश

निकिता की पहचान केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है. उनका 'Beauty With A Purpose' प्रोजेक्ट 'MAATI - Empowering the Keepers of Our Roots' आदिवासी महिलाओं और बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है. इस पहल के तहत उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल पर कार्य किया. निकिता का कहना है कि उनका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है.

Nikita Porwal Ujjain
निकिता पोरवाल (Nikita porwal social media page)

अब मिस वर्ल्ड का मंच, भारत की उम्मीदें

अब निकिता पोरवाल की नजरें विश्व सुंदरी के ताज पर है. वियतनाम में आयोजित होने वाली 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. प्रतियोगिता में लगभग 120 देशों की प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं. पिछले कई महीनों से भारत के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा उनकी विशेष ग्रूमिंग और तैयारी कराई गई है. व्यक्तित्व, संचार कौशल, संस्कृति, सामाजिक कार्य और मंचीय प्रस्तुति के आधार पर निकिता विश्व मंच पर भारत की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.

महाकाल की नगरी उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल अब उस मंच पर खड़ी हैं, जहां दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत प्रतिभागियों के बीच भारत की पहचान बनने का अवसर है. अभिनय, साहित्य, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी उनकी बहुआयामी पहचान उन्हें इस प्रतियोगिता में अलग बनाती है.

भारत की तरफ से आखिरी बार मानुषी छिल्लर ने जीता है मिस वर्ल्ड का खिताब

पूरे देश की निगाहें वियतनाम में होने वाले ग्रैंड फिनाले पर टिकी हैं, जहां हर भारतीय यही उम्मीद करेगा कि विश्व सुंदरी का ताज एक बार फिर भारत के नाम हो और उस जीत की कहानी उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल लिखे. इस ब्यूटी कॉम्पिटिशन से पहले रीता फारिया (1966), ऐश्वर्या राय (1994), डायना हेडन (1997), युक्ता मुखी (1999), प्रियंका चोपड़ा (2000) और मानुषी छिल्लर (2017) मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं.

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