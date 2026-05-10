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हांथ-पैर बंधे और शरीर पर पेट्रोल, इस हाल में मिली थी यूट्यूबर सरिता पटेल, पुलिस ने साजिश का किया भंडाफोड़

हांथ-पैर बंधे और शरीर पर पेट्रोल, इस हाल में मिली थी यूट्यूबर सरिता पटेल, पुलिस ने किया उसकी खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: जनपद में महिला यूट्यूबर के हाथ-पैर बांधकर पेट्रोल से जलाने की कोशिश मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह पूरी घटना एक सोची-समझी साजिश थी, जिसे खुद सरिता सिंह पटेल ने ही रची थी. उसका उद्देश्य पुलिस को फंसाना था. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हांथ-पैर बंधे और शरीर पर पेट्रोल, इस हाल में मिली थी यूट्यूबर सरिता पटेल, पुलिस ने किया उसकी खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat) अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) राजकुमार मीणा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चुनार की रहने वाली यूट्यूबर सरिता सिंह ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी. जांच में सामने आया कि सरिता ने अपने पति और पांच अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस को फंसाने और उन पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से यह पूरा नाटक रचा था. अब इन सभी पर पुलिस को गुमराह करने और गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.