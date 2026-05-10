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हांथ-पैर बंधे और शरीर पर पेट्रोल, इस हाल में मिली थी यूट्यूबर सरिता पटेल, पुलिस ने साजिश का किया भंडाफोड़

पुलिस के मुताबिक, सरिता ने सहयोगियों के साथ मिलकर अनुचित दबाव बनाने के लिए यह पूरा नाटक रचा.

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हांथ-पैर बंधे और शरीर पर पेट्रोल, इस हाल में मिली थी यूट्यूबर सरिता पटेल, पुलिस ने किया उसकी खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:48 PM IST

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मिर्जापुर: जनपद में महिला यूट्यूबर के हाथ-पैर बांधकर पेट्रोल से जलाने की कोशिश मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह पूरी घटना एक सोची-समझी साजिश थी, जिसे खुद सरिता सिंह पटेल ने ही रची थी. उसका उद्देश्य पुलिस को फंसाना था. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

हांथ-पैर बंधे और शरीर पर पेट्रोल, इस हाल में मिली थी यूट्यूबर सरिता पटेल, पुलिस ने किया उसकी खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) राजकुमार मीणा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चुनार की रहने वाली यूट्यूबर सरिता सिंह ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी. जांच में सामने आया कि सरिता ने अपने पति और पांच अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस को फंसाने और उन पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से यह पूरा नाटक रचा था. अब इन सभी पर पुलिस को गुमराह करने और गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

राजकुमार मीणा ने यह भी बताया कि सरिता पटेल एक यू-ट्यूबर हैं. वह चुनार पुलिस द्वारा हाल ही में कुछ लोगों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई से नाराज थीं. सरिता कई मुकदमों में पुलिस पर अपनी मंशा के अनुसार कार्रवाई करने और गलत कार्य करने के लिए लगातार दबाव बना रही थीं. जब पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने अपने करीबियों के साथ मिलकर पुलिस को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची. इसी के तहत ही उन्होंने खुद के अपहरण और हमले की झूठी कहानी बुनी थी. पहले वो कई दिनों तक अलग-अलग जगह छुपी रहीं, फिर अपने सहयोगी अमरदीप के साथ रात में बाइक से गईं और राजगढ़ थाना क्षेत्र में हाथ-पैर बांधे, फिर अमरदीप ने उनके ऊपर पेट्रोल डाला और वहां से चला गया.

बता दें कि बीते 6 मई को राजगढ़ थाना क्षेत्र के गरेरी करौंदा के पास सरिता सिंह को हाथ-पैर और मुंह बंधा हुए अवस्था में पाया गया था. उसके शरीर पर पेट्रोल भी डाला गया था, जिसके बाद तरह-तरह से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा कर लिया है कि उन्होंने खुद यह साजिश रची थी.

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