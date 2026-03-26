पाकुड़ जेल में विचाराधीन महिला बंदी की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी अधिकारियों की टीम

पाकुड़ जेल में विचाराधीन महिला बंदी की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी अधिकारियों की टीम
पाकड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजी गयी एक विचाराधीन महिला कैदी संझली हेम्ब्रम ने आत्महत्या कर ली.
Published : March 26, 2026 at 8:25 PM IST
पाकुड़: जिले के नगर थाने में हत्या के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गयी संझली हेम्ब्रम ने आत्महत्या कर ली है. जेल की बाथरूम में विचाराधीन महिला कैदी द्वारा की गयी आत्महत्या की सूचना मिलते ही कारा कर्मियों और अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
चिकित्सकों महिला कैदी को किया मृत घोषित
विचाराधीन कैदी संझली को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों के अलावा डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी मंडल कारा पहुंचे और संझली की आत्महत्या को लेकर कारा में ड्यूटी कर रहे कर्मियों, अधिकारियों के अलावा विचाराधीन कैदियों से भी पूछताछ की.
कारणों की हो रही है जांच: पुलिस
आत्महत्या को लेकर प्रशासन सिर्फ इतना ही बता रहा है कि कारणों की जांच की जा रही है लेकिन घटना को लेकर जेल की सुरक्षा पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. संझली द्वारा की गयी आत्महत्या के मामले में जांच करने पहुंचीं एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन हर बिंदु पर जांच कर रहा है. जबकि डीसी मनीष कुमार ने बताया कि वार्डेन द्वारा यह बताया गया है कि विचाराधीन महिला कैदी ने जेल की बाथरूम में आत्महत्या की है.
हत्या के मामले में महिला को भेजा गया था जेल
जानकारी के मुताबिक, नगर थाना क्षेत्र के कोलाजोड़ा गांव की रहने वाली संझली हेम्ब्रम के खिलाफ नगर थाने में हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था. दर्ज थाना कांड संख्या 25/2026 के इस मामले में बीते 17 फरवरी को संझली हेम्ब्रम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
ये भी पढ़ें- घाटशिलाः कैदी ने की आत्महत्या, दुष्कर्म का था आरोपी
लातेहार जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू, हिरासत में चार जेल कर्मी
लातेहार मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की मौत, दंपती हत्याकांड का था आरोपी