भिलाई में महिला ट्यूशन टीचर ने उठाया आत्मघाती कदम, मौत के कारणों का खुलासा नहीं

भिलाई : भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 में एक 50 वर्षीय ट्यूशन टीचर ने आत्मघाती कदम उठाया. इस दर्दनाक घटना से पूरे टाउनशिप इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतिका की पहचान रजनी देवांगन के रूप में हुई है, जो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थीं.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

खुद ही आत्मघाती कदम उठाने की आशंका

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि रजनी देवांगन ने अपने घर के बाथरूम में खुद को आग के हवाले कर लिया. जब तक परिवार और आसपास के लोगों को घटना का पता चलता, तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थीं.पुलिस को घटनास्थल से माचिस की तीलियां भी मिली हैं, जिससे प्रारंभिक तौर पर खुद से ही आग लगाने की आशंका जताई जा रही है.