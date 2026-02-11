ETV Bharat / state

भिलाई में महिला ट्यूशन टीचर ने उठाया आत्मघाती कदम, मौत के कारणों का खुलासा नहीं

भिलाई के सेक्टर 8 में महिला ट्यूशन टीचर ने आत्मघाती कदम उठाया,जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई है.

teacher dies by suicide
टीचर ने उठाया आत्मघाती कदम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
भिलाई : भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 में एक 50 वर्षीय ट्यूशन टीचर ने आत्मघाती कदम उठाया. इस दर्दनाक घटना से पूरे टाउनशिप इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतिका की पहचान रजनी देवांगन के रूप में हुई है, जो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थीं.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

खुद ही आत्मघाती कदम उठाने की आशंका

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि रजनी देवांगन ने अपने घर के बाथरूम में खुद को आग के हवाले कर लिया. जब तक परिवार और आसपास के लोगों को घटना का पता चलता, तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थीं.पुलिस को घटनास्थल से माचिस की तीलियां भी मिली हैं, जिससे प्रारंभिक तौर पर खुद से ही आग लगाने की आशंका जताई जा रही है.

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सेक्टर-8 स्थित घर में महिला के जलने की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया.

ट्यूशन टीचर ने उठाया आत्मघाती कदम (Etv Bharat)

प्रथम दृष्टि में महिला बाथरूम में जली हुई अवस्था में मिली हैं और अब तक के प्राथमिक साक्ष्य यही संकेत दे रहे हैं कि मौत जलने से हुई है. घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और आगे की विवेचना जारी है- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी

परिजनों से की जा रही है पूछताछ

बताया जा रहा है कि मृतिका का एक बेटा डॉक्टर है, जबकि बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है. पति इंडस्ट्री एरिया की एक अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं. फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की बारीकी से जांच कर रही है.


