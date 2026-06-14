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ट्रेनिंग में अचानक ट्रैक पर गिरकर बेहोश हुईं 11 महिला प्रशिक्षु सिपाही, 4 की हालत गंभीर

बिहार के रोहतास में भीषण गर्मी के कारण 16 किलोमीटर की ट्रेनिंग दौड़ के दौरान 11 महिला प्रशिक्षु सिपाही बेहोश हो गईं. पढ़ें पूरी खबर-

महिला प्रशिक्षु सिपाही को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस
महिला प्रशिक्षु सिपाही को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
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रोहतास : बिहार के रोहतास में आज उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 16 किलोमीटर की दौड़ के दौरान एक-एक कर महिला प्रशिक्षु सिपाही गिर कर बेहोश होने लगी. आनन फानन में सभी को इलाज के लिए डेहरी ऑन सोन स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में एडमिट कराया गया.

11 महिला प्रशिक्षु सिपाही बेहोश : बेहोश महिला प्रशिक्षुओं को कुछ देर इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया गया. वहीं, कुछ का अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. बताया जाता है कि डेहरी के BSAP-2 के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में 16 किलोमीटर दौड़ के ट्रेनिंग के दौरान 11 प्रशिक्षु महिला सिपाही बेहोश हुईं थीं.

11 महिला प्रशिक्षु सिपाही बेहोश (ETV Bharat)

ट्रेनिंग में 16 किमी रेस के दौरान हुईं बेहोश : इनमें 4 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों को गंभीर स्थिति में सासाराम रेफर किया गया है. बता दे कि बीएसएपी-दो में इन दिनों नयी चयनित महिला जवानों का प्रशिक्षण चल रहा है. पिछले सप्ताह भी 16 किलोमीटर की रेस के दौरान कई प्रशिक्षु पुरुष सिपाही बीमार हो गए थे. जिसमें से एक की इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत भी हो गई थी.

'हीट वेव की वजह से बिगड़ी तबीयत' : डॉक्टर की माने तो इसका कारण हीट वेव बताया जा रहा है. सुबह से तेज धूप तथा गर्मी में दौड़ के दौरान अचानक कई लड़कियां दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर ट्रैक पर ही गिरने लगीं. इसके बाद सभी बेहोश लड़कियों को इलाज के लिए डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया. सासाराम के सदर अस्पताल में बेहोश लड़कियों का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि हीट वेव के कारण बच्चियों बीमार हुई हैं.

महिला प्रशिक्षु सिपाही को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस
महिला प्रशिक्षु सिपाही को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस (ETV Bharat)

सांस लेने में तकलीफ और पेट दर्द की शिकायत : चूंकि डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं है. बताया गया है कि ज्यादातर बच्चियों को सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी तथा पेट में दर्द की शिकायत है तथा ऑक्सीजन लेवल में भी समस्या आ रही है. बता दें कि सासाराम के सदर अस्पताल में बीमार बच्चियों से मिलने सासाराम के एसडीपीओ-1 विप्लव कुमार पहुंचे और हाल जाना.

''ट्रेनिंग के दौरान दौड़ के क्रम में महिला प्रशिक्षु सिपाहियों के तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली है. इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है. फिलहाल सभी की हालत सही है, खतरे की कोई बात नहीं है.''-विप्लव कुमार, एसडीपीओ-1, सासाराम

ट्रेनिंग में 16 किमी रेस के दौरान हुईं बेहोश
ट्रेनिंग में 16 किमी रेस के दौरान हुईं बेहोश (ETV Bharat)

4 महिला प्रशिक्षुओं की हालत गंभीर : सासाराम सदर अस्पताल में मुजफ्फरपुर की श्यामली कुमारी, बेतिया की विनीता कुमारी तथा लखीसराय की सोनम कुमारी को भर्ती कराया गया है और एक महिला सिपाही को बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल से जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है.

''जिला पुलिस में दौड़ के दौरान महिला ट्रेनी जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने पर एडमिट कराया गया है. तकरीबन 11 से ज्यादा संख्या थी, कुछ को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है बाकियों को इलाज कर उन्हें कैंप भेज दिया गया है.''- प्रणव भारती, अनुमंडलीय अस्पताल, डेहरी

ये भी पढ़ें- बिहार में प्रशिक्षु सिपाही की मौत, ट्रेनिंग के दौरान हीट वेव की चपेट में आने से गई जान

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