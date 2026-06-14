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ट्रेनिंग में अचानक ट्रैक पर गिरकर बेहोश हुईं 11 महिला प्रशिक्षु सिपाही, 4 की हालत गंभीर

महिला प्रशिक्षु सिपाही को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस ( ETV Bharat )