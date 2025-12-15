ETV Bharat / state

इंटर स्टेट टाइगर शिफ्टिंग: बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर हेलीकॉप्टर से लाएंगे राजस्थान, 1 साल में दे सकती है खुशखबरी

वन्य जीव विभाग राजस्थान के कोटा मुख्य वन संरक्षक और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट और डॉ. तेजेंद्र रियाड़ दोनों दोबारा पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं. वह मध्य प्रदेश में ही इस टाइगर शिफ्टिंग के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं. उनके साथ दूसरे मध्य प्रदेश के अधिकारी भी हैं. सुगनाराम जाट ने बताया कि वे वर्तमान में दो बाघिन पर फोकस करके काम कर रहे हैं. इनमें पीएन 224 और 230 हैं. एक बार पीएन 224 को ट्रेंकुलाइज भी कर लिया गया था, लेकिन जंगल में ही उसके व्यवहार के परीक्षण के लिए रेडियो कॉलर लगाकर वापस छोड़ दिया था ताकि बाद में हवाई मार्ग से शिफ्ट किया जा सके. जब भी बाघिन चिन्हित होगी, उसके बाद सीधा उसे ट्रेंकुलाइज कर लाया जाएगा. उसे दोबारा जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा. सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बाघिन को बूंदी शहर स्थित हेलीपैड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां से उसे जंगल ले जाया जाएगा.

कोटा : राजस्थान के टाइगर रिजर्व में जीन पूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए इंटर स्टेट टाइगर शिफ्टिंग प्रोग्राम चल रहा है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की अनुमति मिलने के बाद शुरुआत में मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से बाघिन राजस्थान लाई जा रही है. दोनों प्रदेश की सरकारों ने भी इसको अनुमति दी है. इस अभियान के तहत राजस्थान की टीम नवंबर महीने से ही मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच गई थी. यहां पर बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर हवाई मार्ग से राजस्थान लेकर आना है, जिसके तहत शुरुआती तौर पर बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्टिंग करनी है. इसके लिए पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन की संभावित इलाके में तलाश जारी है.

अहसज होने पर खोल दिया रेडियो कॉलर : पेंच टाइगर रिजर्व में 5 दिसंबर के दिन बाघिन पीएन 224 को रेडियो कॉलर पहना दिया गया था. उसे सुबह जल्दी ही ट्रेंकुलाइज किया गया, जिसके बाद वापस जंगल में सभी चिकित्सा जांच के बाद रिलीज कर दिया था. इसमें रेडियो कॉलर के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन वहां बाघिन मौजूद नहीं थी. ऐसे में जब वन्यजीव ने अधिकारियों ने वहां जाकर देखा, तब सामने आया कि केवल रेडियो कॉलर ही पड़ा हुआ है, जिसके बाद इस रेडियो कॉलर को वापस कब्जे में लिया गया. सुगनाराम जाट का कहना है कि अहसज होने पर बाघिन ने इसे खोल दिया था. ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि उसे दोबारा रेडियो कॉलर पहनने के लिए ट्रेंकुलाइज करने में समय लगेगा. राजस्थान गए अधिकारी भी वापस पेंच टाइगर रिजर्व लौट गए हैं. इस पर सुगनाराम जाट का कहना है कि ऐसा नहीं है, अगर यह बाघिन भी मिलती है तो भी उसको दोबारा ट्रेंकुलाइज करवा दिया जाएगा.

दोनों जंगलों में है काफी अंतर : सुगनाराम जाट का कहना है कि पेंच और राजस्थान के टाइगर रिजर्व में थोड़ा अंतर है. पेंच टाइगर रिजर्व में नमी जैसा वातावरण रहता है. इसके चलते वहां पर लंबे पेड़ ज्यादा हैं. साथ ही पेड़ पास-पास होने से काफी सघन जंगल है. राजस्थान में ऐसा नहीं है. राजस्थान में पेड़ दूर और कम ऊंचाई के हैं, क्योंकि यहां पर सूखी जमीन रहती है. इसके अलावा झाड़ियां भी यहां पर जंगलों में पाई जाती हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है. ऐसे में दोनों जंगलों में काफी कुछ असमानता है. हालांकि, टाइगर के लिए काफी मुफीद है.

राजस्थान आने के 1 साल के भीतर दे सकती है खुशखबरी : सीसीएफ जाट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व में 100 से ज्यादा बाघ बाघिन मौजूद हैं. इनमें से सब 2 से 3 साल के बीच के हैं. जिन दो बाघिन पीएन 224 और 230 को लाने का काम चल रहा है वह भी एडल्ट हैं. बाघिन 3 से 4 साल के बीच में पेयरिंग भी बना लेती है. वर्तमान में दोनों रिर्जव में लगती हुई टेरिटरी में ही विचरण कर रही हैं, इसीलिए दोनों पर फोकस होकर काम किया जा रहा है. घना जंगल होने से ही समस्या काफी ज्यादा है, इसीलिए हाथी दस्ते और करीब पांच दर्जन कार्मिकों की मदद इसमें ली जा रही है. बाघिन पार्किंग राजस्थान आने के लिए पेयरिंग बना सकती है. दोनों ही राजस्थान आने के 1 साल के अंदर खुशखबरी दे सकती है.