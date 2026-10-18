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कान्हा में फिर बाघ शावक की मौत, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV से मौत की आशंका

कान्हा में फिर बाघ शावक की मौत ( Getty image )

मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कान्हा में एक और बाघ शावक की मौत हो गई है. ये वही बाघ शावक है जो हाल के दिनों में आरोली गांव में दहशत का पर्याय बना हुआ था और एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. जिसे वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोली गांव से रेस्क्यू कर मुक्की स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. जहां उसका उपचार चल रहा था. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से शावक के मौत की आशंका

सूत्रों की मानें तो शावक में केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV के लक्षण दिख रहे थे. अब शावक की मौत के बाद CDV से ही मौत की आशंका जताई जा रही है. कान्हा टाईगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्य जीव उपचार केंद्र में वन विकास निगम मोहगांव प्रोजेक्ट अंतर्गत क्षेत्र से रेस्क्यू किये गए उपचाराधीन एक मादा बाघ शावक की रविवार 18 अक्टूबर को मृत्यु हो गई. कान्हा में फिर बाघ शावक की मौत (ETV Bharat) 8 अक्टूबर को महिला को घायल करने के बाद रेस्क्यू किया गया था