कान्हा में फिर बाघ शावक की मौत, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV से मौत की आशंका
वन विभाग ने शावक को आरोली गांव से रेस्क्यू कर मुक्की स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान शावक की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:33 PM IST
मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कान्हा में एक और बाघ शावक की मौत हो गई है. ये वही बाघ शावक है जो हाल के दिनों में आरोली गांव में दहशत का पर्याय बना हुआ था और एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. जिसे वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोली गांव से रेस्क्यू कर मुक्की स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. जहां उसका उपचार चल रहा था. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से शावक के मौत की आशंका
सूत्रों की मानें तो शावक में केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV के लक्षण दिख रहे थे. अब शावक की मौत के बाद CDV से ही मौत की आशंका जताई जा रही है. कान्हा टाईगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्य जीव उपचार केंद्र में वन विकास निगम मोहगांव प्रोजेक्ट अंतर्गत क्षेत्र से रेस्क्यू किये गए उपचाराधीन एक मादा बाघ शावक की रविवार 18 अक्टूबर को मृत्यु हो गई.
8 अक्टूबर को महिला को घायल करने के बाद रेस्क्यू किया गया था
इस शावक को दिनांक 8 अक्टूबर 2026 को ग्राम अरौली, मोहगांव परियोजना वन विकास निगम क्षेत्र में आबादी के बीच आ जाने तथा एक महिला को घायल करने की घटना के बाद रेस्क्यू किया गया था. शावक के अकेले एवं कमजोर शारीरिक अवस्था में पाए जाने के कारण उसके स्वास्थ्य में सुधार एवं जीवन रक्षा के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में उपचार प्रारंभ किया गया. उपचार के दौरान उसे निरंतर चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया, लेकिन इलाज के दौरान 18 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई.
NTCA की SOP के अनुरूप शव परीक्षण एवं शवदाह
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के प्रावधानों का पालन करते हुए दिनांक रविवार को मृत मादा बाघ शावक का शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) किया गया. यह कार्यवाही कान्हा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी, उप संचालक पशुपालन, मंडला तथा पशु चिकित्सक, बैहर द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न की गई. शव परीक्षण के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शवदाह किया गया.
शव परीक्षण के दौरान आवश्यक शारीरिक अंगों एवं जैविक नमूनों को फोरेंसिक एवं पैथोलॉजिकल जांच के लिए जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मृत्यु के कारणों के संबंध में अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकेगी.