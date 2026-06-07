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भिवानी में महिला चोर गैंग सक्रिय! बातों में उलझाकर उड़ाती थीं पर्स, 2 आरोपी रंगे हाथ पकड़ी गईं

भिवानी के बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिला का पर्स चोरी करने के आरोप में लोगों ने दो महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.

female thief arrested in bhiwani
female thief arrested in bhiwani (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 11:10 AM IST

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भिवानी: बाजार में आने वाली महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक कथित चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. बाजार में खरीदारी करने पहुंची एक महिला का पर्स चोरी करने के आरोप में दो महिलाओं को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस अब आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है.

बाजार में खरीदारी के दौरान चोरी का आरोप: भिवानी के बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने पर्स से पैसे चोरी होने का आरोप लगाते हुए दो महिलाओं को पकड़ लिया. बताया गया कि पीड़िता को शक होने पर उसने तुरंत दोनों महिलाओं को रोक लिया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी उन्हें घेर लिया. सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

भिवानी बाजार में महिलाओं का गैंग सक्रिय! बातों में उलझाकर उड़ाती थीं पर्स (ETV Bharat)

लोगों ने दो महिलाओं को पकड़ा: सिटी थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि "पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बाजार में दो महिलाओं को चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया. कोंट रोड निवासी सुमन की शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसके पर्स से करीब 2800 रुपये चोरी किए गए हैं. फिलहाल पुलिस चोरी की गई रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है."

दोनों आरोपी बलियाली गांव की रहने वाली: पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिलाओं की पहचान बलियाली गांव निवासी कुसुम और मोहिनी के रूप में हुई है. दोनों की उम्र करीब 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. यदि इनके खिलाफ पहले भी इसी तरह के मामले दर्ज मिले तो उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

महिलाओं को ही बनाती थीं निशाना: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिलाओं का तरीका काफी अलग था. पुलिस के अनुसार दोनों पहले महिलाओं से घुलमिल जाती थीं और बातचीत शुरू कर देती थीं. इसके बाद जिस महिला को निशाना बनाना होता, उसके साथ ऑटो या भीड़भाड़ वाली जगह पर रहने की कोशिश करती थीं. मौका मिलते ही वे महिला के पर्स या बैग से पैसे निकाल लेती थीं और फिर वहां से निकल जाती थीं. पुलिस का कहना है कि पिछले कई दिनों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं और अब पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं वे अन्य वारदातों में भी शामिल तो नहीं रहीं.

पुराने मामलों की भी होगी जांच: भिवानी सिटी थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा "पुलिस अब दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने भिवानी या आसपास के क्षेत्रों में पहले भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है. मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पुलिस ने बाजार में आने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपने पर्स और कीमती सामान को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है."

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