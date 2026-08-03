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फरीदाबाद में दिनदहाड़े स्कूल में चाकू गोदकर शिक्षिका की हत्या, वारदात के बाद नकाबपोश हमलावर फरार

सिकरोना के निजी स्कूल में हत्याः मृतका की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो गांव सिकरोना स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संध्या रोज की तरह स्कूल पहुंची थीं और बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर स्कूल पहुंचा और शिक्षिका से मिलने की बात कही.

फरीदाबाद: जिले के गांव सिकरोना में सोमवार को दिनदहाड़े एक निजी स्कूल की महिला शिक्षिका की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात पुलिस चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

बचाने की कोशिश करने वालों पर हमलाः बताया जा रहा है कि जैसे ही संध्या स्कूल के गेट पर उससे मिलने पहुंचीं, युवक ने अचानक चाकू निकालकर उनकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले के दौरान स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर स्कूल संचालक और अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उनकी ओर भी चाकू लेकर दौड़ने की कोशिश की. इससे लोग पीछे हट गए और आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा.



सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिसः गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को तत्काल अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

क्या बोले स्कूल संचालकः स्कूल संचालक तेजपाल ने बताया कि "आरोपी सीधे स्कूल में आया और शिक्षिका से मिलने की बात कही. जैसे ही शिक्षिका बाहर आईं, उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया. जब स्कूल स्टाफ ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया और फिर मौके से फरार हो गया."

क्या बोले थाना प्रभारीः वहीं सिकरोना पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि "महिला की मौत हो चुकी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. विभिन्न टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है." दिनदहाड़े स्कूल परिसर में हुई इस वारदात से गांव सिकरोना और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटना पर चिंता जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.