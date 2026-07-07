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बलिया के सरकारी स्कूल में दिनदहाड़े महिला टीचर से लूट, सोने का मंगलसूत्र लेकर लुटेरे फरार

स्कूल में एडमिशन के बहाने पहुंचे थे दो बदमाश, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस

बलिया में बदमाश बेखौफ!
बलिया में बदमाश बेखौफ! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:11 AM IST

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बलिया: बलिया में दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई. इस बार बदमाशों ने एक स्कूल टीचर को टारगेट किया. सरकारी स्कूल की महिला टीचर से हथियारों के बल पर लूट हुई. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

सुबह के वक्त हुई लूट की घटना: प्राथमिक विद्यालय इब्राहिम पट्टी टंडवा में सुबह सात बजे बाइक पर सवार होकर दो लोग पहुंचे. पहले दोनों ने एडमिशन के संबंध में बातचीत की, और फिर पानी पीने के बहाने स्कूल के पीछे चले गए. इसके बाद वे वापस ऑफिस में आए और बंदूक सटाकर महिला टीचर से उनसे मंगलसूत्र और मोबाइल लूट लिया. जाते-जाते बदमाशों ने मोबाइल तो दे दिया, लेकिन सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए.

सरकारी स्कूल में दिनदहाड़े महिला टीचर से लूट (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस से शिकायत: पीड़ित महिला टीचर अनुपमा सिंह ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की है. लूट की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई. पुलिस ने जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकेबंदी की गई है.

पुलिस को कुछ सीसीटीवी से मदद मिली है. बाइक से बदमाश मऊ जिले की तरफ भागे हैं. पुलिस जांच पडताल मे जुटी है. जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जायेगी.- रजनीश कुमार, सीओ

सुबह-सुबह हुई लूट की घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है. लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठाने लगे हैं. हालांकि पुलिस ने लोगों को भयमुक्त माहौल में रहने का भरोसा दिया है. पुलिस ने कहा कि, किसी भी कीमत पर बदमाशों को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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