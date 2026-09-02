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पटना में शिक्षिका की हत्या, बंद कमरे में बिस्तर पर मिला खून से लथपथ शव

पटना के मसौढ़ी में सरकारी स्कूल की शिक्षिका की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. रिपोर्ट- शशि कुमार

Masaurhi Murder
मसौढ़ी में शिक्षिका की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 8:53 PM IST

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पटना: बुधवार को पटना के मसौढ़ी में महिला की हत्या कर दी गई. मसौढ़ी नगर मुख्यालय के कैलूचक मोहल्ले में महिला शिक्षिका की धारदार हथियार से हत्या कर देने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतका की पहचान ज्ञानचंद चौधरी की पत्नी लक्ष्मी कुमारी (35 वर्ष) के रूप में हुई है.

सरकारी स्कूल की शिक्षिका की हत्या

मृतक महिला पुनपुन के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहबाजपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं. मृतका का मायका मसौढ़ी के प्रेम रोड मोहल्ले में ही है. रक्षाबंधन पर वह अपने मायके आई थी. बेटे गौरव कुमार और बेटी शिखा कुमारी बाहर पढ़ाई करते हैं, जो त्योहार पर घर आए थे. पति ज्ञानचंद चौधरी गया में ग्रामीण कार्य विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं.

Masaurhi Murder
शिक्षिका की हत्या से हड़कंप (ETV Bharat)

बिस्तर पर मिला खून से लथपथ शव

परिजनों ने बताया कि बुधवार को बच्चे घर पहुंचे तो अंदर से ताला बंद था. दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर बेड पर खून से लथपथ शव पड़ा था. बदमाशों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या की है. वहीं गोदरेज से आभूषण भी लूटपाट करने की बात भी सामने आई है.

"सुबह से ही हमारे बेटी के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे. फोन नहीं लग रहा था. चिंता हो रही थी. तब जाकर उसके घर पर गए तो देखे की अंदर से ताला बंद है. किसी तरह से ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो देख की बेड पर खून से लटपथ गिरी पड़ी है. घर में कुछ लूटपाट भी हुई है. उसके बाद हत्या हुई है."- शंकर चौधरी, मृतक के पिता

पुनपुन स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहबाजपुर के शिक्षक ने बताया कि मंगलवार को विद्यालय आई थी. बुधवार को स्कूल जब नहीं आई थी तो हम लोगों ने भी संपर्क करने की काफी कोशिश की लेकिन नहीं पता चला.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं

वहीं, सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल और थानाध्यक्ष विवेक भारती दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. एफएसएल की टीम भी बुलाई गई और जांच शुरू की गई. इस पूरे मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने कहा कि धारदार अज्ञात हथियार से उसकी हत्या की गई है. गर्दन के पीछे जख्म का निशान है.

"घर में घुसकर एक महिला शिक्षा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. गले के पीछे में धारदार हथियार का जख्मों का निशान है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. मृतक की पहचान हो गई है. वह एक सरकारी शिक्षिका थी. फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चल पाया है."- राघव दयाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी

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