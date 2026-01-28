ETV Bharat / state

घर में घुसकर महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या, हमलावर मौके से फरार

उन्नाव: यूपी के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मंगलवार की देर रात घर में सो रही महिला शिक्षामित्र की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, असोहा थाने के गोकुलपुर में बीते देर रात करीब एक बजे श्रीकांति (38) पत्नी ओमकार पासी अपने घर में सो रही थीं, तभी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर श्रीकांति को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. अचानक गोली चलने की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया. परिजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे. सूचना मिलते थाना असोहा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के भेजकर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

ग्रामीणों का कहना हैं कि एक शिक्षामित्र, जो समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही थीं, उनकी हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमलावर इतनी आसानी से घर में कैसे घुस गए.

वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पति ओमकार पासी और अन्य परिजन सदमे में हैं. दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे है.