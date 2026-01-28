घर में घुसकर महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या, हमलावर मौके से फरार
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 2:03 PM IST
उन्नाव: यूपी के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मंगलवार की देर रात घर में सो रही महिला शिक्षामित्र की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.
पुलिस के मुताबिक, असोहा थाने के गोकुलपुर में बीते देर रात करीब एक बजे श्रीकांति (38) पत्नी ओमकार पासी अपने घर में सो रही थीं, तभी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर श्रीकांति को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. अचानक गोली चलने की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया. परिजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे. सूचना मिलते थाना असोहा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के भेजकर आरोपी की तलाश में जुट गई है.
ग्रामीणों का कहना हैं कि एक शिक्षामित्र, जो समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही थीं, उनकी हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमलावर इतनी आसानी से घर में कैसे घुस गए.
वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पति ओमकार पासी और अन्य परिजन सदमे में हैं. दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे है.
थाना इंचार्ज असोहा फूल सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात ग्राम गोकुलपुर में अज्ञात बदमाशों ने श्रीकांति की गोली मारकर हत्या की और मौके से फरार हो गए थे. मृतका के पति ओमकार पासी की तहरीर पर अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
