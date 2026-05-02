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हिसार में महिला टीचर की हत्या, दहेज प्रताड़ना के आरोप, आरोपी पति फरार

हिसार के सेक्टर-13 में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई. पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप.

FEMALE TEACHER MURDER IN HISAR
FEMALE TEACHER MURDER IN HISAR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 1:07 PM IST

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हिसार: सेक्टर-13 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है. मृतका की पहचान सोनिया के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि मामला हत्या तक पहुंच गया. आरोप है कि पति ने पहले प्रेस (कपड़ों वाली) से पत्नी की छाती पर वार किया और फिर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया.

हिसार में महिला टीचर की हत्या: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. महिला के शव को कब्जे में लेकर हिसार के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपी की तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है. मृतका के भाई ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

हिसार में महिला टीचर की हत्या, दहेज प्रताड़ना के आरोप, आरोपी पति फरार (ETV Bharat)

8 साल पहले हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना के आरोप: मृतका सोनिया संत नगर की रहने वाली थी और करीब आठ साल पहले उसकी शादी सेक्टर-13 निवासी सौरभ से हुई थी. सौरभ टूर-ट्रैवल का काम करता है, जबकि सोनिया एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज को लेकर परेशान किया जाता था. मृतका की बहन और भाई का कहना है कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद चल रहा था और हर बार सोनिया को ही निशाना बनाया जाता था.

परिवार पर भी लगाए गंभीर आरोप: मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि" इस हत्या में केवल उसका जीजा ही नहीं, बल्कि जीजा के भाई, भाभी और मां भी शामिल हैं. घटना के समय घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने सोनिया को बचाने की कोशिश नहीं की. ये एक सोची-समझी साजिश हो सकती है." पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है और घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की जा रही है.

पहले भी हो चुकी थी गला दबाने की कोशिश: मृतका की बड़ी बहन शालू ने बताया कि "ये पहली बार नहीं था, जब सोनिया के साथ मारपीट हुई हो. करीब तीन महीने पहले भी उसका गला दबाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पंचायत भी हुई थी. लेकिन समझौते के बाद सोनिया फिर उसी घर में रहने लगी थी." परिवार का कहना है कि वो अपनी बेटी के भविष्य और रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सहती रही.

आर्थिक और पारिवारिक तनाव बना वजह: परिजनों के मुताबिक, सोनिया पिछले कई सालों से खुद ही घर का खर्च उठा रही थी, क्योंकि उसका पति कोई स्थायी काम नहीं कर रहा था. प्रॉपर्टी विवाद और आर्थिक तनाव के चलते घर का माहौल लगातार खराब रहता था. आरोप है कि इसी तनाव और झगड़ों ने आखिरकार इस घटना को जन्म दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

आरोपी की तलाश जारी: हिसार डीएसपी किशोर लाल ने बताया कि "मृतका के भाई बयान दर्ज कर लिए हैं. उसने सोनिया के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दी है. महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और मौके से कपड़े वाली प्रेस बरामद की है. एसएचओ कर्मजीत मामले की जांच कर रहे हैं. जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा."

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