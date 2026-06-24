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बलौदा बाजार में महिला टीचर ने दी जान, साथी शिक्षक ने शादी का झांसा देकर किया गलत काम, आरोपी अरेस्ट

जान देने से पहले पीड़िता ने घर की दीवार और हाथ पर अपने जान देने की वजह लिखी.

Female teacher dies by suicide
आरोपी अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 7:50 AM IST

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बलौदा बाजार: महिला टीचर ने प्रेम में धोखा खाने के बाद जान दे दी. आरोप है कि साथी शिक्षक ने महिला को प्रेम संबंधों में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया. पीड़िता ने जब साथी शिक्षक से शादी करने को कहा तो वो मुकर गया, जिसके बाद महिला टीचर ने अपनी जान दे दी. पुलिस को मौके से एक मृतका का लिखा नोट मिला है, जिसमें पीड़िता ने आरोपी को कसूरवार ठहराया है. पीड़िता के लिखे पत्र और मौके से सबूत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.

महिला टीचर ने दी जान

पीड़िता ने अपने लिखे पत्र में बताया कि आरोपी उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था और मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रहा था. पीड़िता जब हालात से लड़ते-लड़ते हार गई तब उसने ये घातक कदम उठाने का फैसला लिया. सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि उसने बंद कमरे से लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि पीड़िता प्रेग्नेंट थी या नहीं. जांच अधिकारी ने इतना जरूर बताया कि पीड़िता ने एक बार अपने रिश्तेदार को प्रेग्नेंट होने और अबॉर्शन करवाने की बात को लेकर कुछ जानकारी दी थी.

आरोपी अरेस्ट (ETV Bharat)



दीवार पर लिखा, "मुझे मार डाला गया"

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कमरे की दीवार पर चिपकी हुई पर्चियां और हाथ से लिखे संदेश मिले हैं. इन संदेशों में पीड़िता ने आरोपी का नाम लिखते हुए उसे दोषी ठहराया है. पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि मृतिका जिस किराए के मकान में रहती थी, उसी मकान के बगल वाले कमरे में आरोपी भी रहता था. दोनों एक ही शासकीय विद्यालय में कार्यरत थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और आरोपी ने शादी का भरोसा देकर युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसका शोषण किया.



तकनीकी साक्ष्यों को पुलिस ने जुटाया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में विशेष जांच शुरू की गई. साइबर सेल की मदद से मृतिका और आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की गई. मोबाइल चैट, स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए. जांच में मिले तकनीकी प्रमाणों से दोनों के संबंधों, गर्भवती होने और आरोपी द्वारा प्रताड़ना दिए जाने संबंधी तथ्यों की पुष्टि हुई. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की.

घटनास्थल से मिले नोट, दीवार पर लिखे संदेश, मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी और मृतिका के बीच प्रेम संबंध थे. आरोपी ने शादी का झांसा देकर गलत काम किया. आरोपी की प्रताड़ना और धोखे से परेशान होकर मृतिका ने आत्मघाती कदम उठाया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया: लखेश केवट, जांच अधिकारी


घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपी

जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. आरोपी मूल रूप से पेंड्रा जिले के मरवाही थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में बलौदाबाजार रह रहा था. पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस पूरी तरह संवेदनशील है. किसी भी महिला को धोखा देकर उसका शोषण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

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