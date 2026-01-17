ETV Bharat / state

बाराबंकी में महिला टीचर ने स्कूल में किया सुसाइड, पति बोला- प्रधानाध्यापिका ढाई साल से कर रही थीं प्रताड़ित

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पति ने किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी है.

स्कूल के बाहर ग्रामीणों की लगी भीड़.
स्कूल के बाहर ग्रामीणों की लगी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 5:19 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी : सतरिख थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में शनिवार को महिला टीचर ने सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं महिला टीचर के पति ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका पर पिछले ढाई साल से कमेंट करने का आरोप लगाया है. पति का कहना है कि अगर समय रहते डॉक्टर को बुला लिया गया होता, तो उनकी पत्नी की जान बच जाती.

नगर कोतवाली के जलालपुर में रहने वाले ऋषि कुमार वर्मा सिद्धौर ब्लॉक के एक स्कूल में बीआरसी पद पर तैनात हैं. उनकी पत्नी उमा वर्मा सतरिख थाना क्षेत्र के उधवापुर कम्पोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापिका पद पर तैनात थीं. पति ऋषि कुमार वर्मा ने बताया कि वह रोज की तरह शनिवार को भी अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने गए थे. उसके बाद वह सिद्धौर ब्लॉक के अपने स्कूल चले गए.

ऋषि वर्मा ने बताया कि करीब 12 बजे किसी बाहरी व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उमा वर्मा ने स्कूल में सुसाइड कर लिया है. जानकारी मिलते ही पत्नी के स्कूल पहुंच गया. पुलिस भी आ गई. ऋषि वर्मा ने आरोप लगाया कि स्कूल में 14-15 लोगों का स्टाफ है, लेकिन किसी ने भी उन्हें सूचना नही दी. प्रिंसिपल द्वारा उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नही किया.

ऋषि वर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले ढाई साल से उनकी पत्नी को प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. उनकी पत्नी ने घर में उनसे कई बार यह बताया, लेकिन उन्होंने इसकी कहीं शिकायत नहीं की. वह ट्रांसफर के प्रयास में थे.

थानाध्यक्ष सतरिख धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर विद्यालय पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पति द्वारा किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें : रेलवे ट्रैक पर मिला CRPF जवान का शव, छुट्टी पर मिर्जापुर घर आ रहा था, असम के शिवसागर में था तैनात

Last Updated : January 17, 2026 at 5:29 PM IST

TAGGED:

BARABANKI NEWS
TEACHER COMMIT SUICIDE IN BARABANKI
TEACHER COMMITS SUICIDE IN SCHOOL
बाराबंकी में टीचर ने दी जान
BARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.