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प्रतापगढ़ में शिक्षिका से मारपीट, बच्चों के सामने क्लास में महिला ने पीटा, बाल खींचे, जमीन पर पटका

स्कूल में बच्चों के सामने शिक्षिका की पिटाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )