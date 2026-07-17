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खौफ की पाठशाला! हाथों में 'चापड़ और चाकू' लेकर क्लास रूम पहुंची महिला टीचर, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज

बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है

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खौफ की पाठशाला! हाथों में 'चापड़ और चाकू' लेकर क्लास रूम पहुंची महिला टीचर, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:44 PM IST

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कौशाम्बी: जनपद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां लुकिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों के बजाय धारदार चाकू और चापड़ लेकर पहुंच गई. इस घटना से अभिभावकों के होश उड़ गए. टीचक का वीडियो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

खौफ की पाठशाला! हाथों में 'चापड़ और चाकू' लेकर क्लास रूम पहुंची महिला टीचर, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मामला तहसील सिराथू के कड़ा ब्लॉक स्थित लुकिया प्राथमिक विद्यालय का है, जहां इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिखा सिंह हाथ में धारदार हथियार लिए स्कूल पहुंचीं. आरोप है कि वह क्लास रूम के भीतर बच्चों के सामने ही कुर्सी पर बैठकर इन खतरनाक हथियारों को लहराने लगीं. ​इस खौफनाक मंजर को देखकर स्कूल का बाकी स्टाफ और मासूम छात्र-छात्राएं बुरी तरह डर गए. अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है.

इस मामले में जब प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी से खतरा है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए चापड़ और चाकू लेकर आती हैं, जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस व्यक्ति से उन्हें खतरा है तो उन्होंने साफ तौर में कहा कि अगर वह नाम ले लेंगी, तो चाकू और चापड़ का कोई मतलब नहीं रहेगा.

वहीं, मामला सामने आने पर कड़ा ब्लॉक के खंड शिक्षाधिकारी नीरज उमराव ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है. साथ ही अभिभावकों ने भी शिकायत की है कि उन्हें महिला शिक्षक द्वारा चाकू और चपड़ दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि महिला के पति से बात की गई, तो पता चला कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. इसकी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि टीम जल्द ही स्कूल पहुंचकर जांच करेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इधर क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि थाना सैनी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लुटिया में अध्यापिका द्वारा चाकू एवं चापड़ लेकर आने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है. अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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