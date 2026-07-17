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खौफ की पाठशाला! हाथों में 'चापड़ और चाकू' लेकर क्लास रूम पहुंची महिला टीचर, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज

खौफ की पाठशाला! हाथों में 'चापड़ और चाकू' लेकर क्लास रूम पहुंची महिला टीचर, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज ( Photo Credit; ETV Bharat )