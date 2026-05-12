महिला शिक्षक ने लगाए यौन शोषण के आरोप, आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज
जशपुर में आरक्षक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है. आरोपी के खिलाफ महिला शिक्षक ने थाने में शिकायत दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 7:39 PM IST
जशपुरनगर : जशपुर जिले में पुलिस विभाग को कठघरे में खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. कांसाबेल थाना में तैनात आरक्षक के खिलाफ एक आदिवासी विधवा शिक्षिका ने यौन शोषण , मानसिक प्रताड़ना, धमकी और आर्थिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है.महिला की शिकायत और प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 376(2)(N) तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है.
सहायता करने का आश्वासन देकर उठाया फायदा
पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वर्ष 2020 में उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद वह अपने दो बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन कर रही है. महिला के अनुसार जनवरी 2023 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान आरक्षक से हुई थी. शुरुआत में आरोपी ने उसकी पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया.धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला के अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया.शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि 28 अप्रैल 2023 को आरोपी उसे घूमाने के बहाने बटईकिला क्षेत्र ले गया, जहां सुनसान स्थान पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया.
महिला ने गर्भपात का भी लगाया आरोप
पीड़िता का कहना है कि इसके बाद आरोपी लगातार अलग-अलग स्थानों पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता रहा. महिला के अनुसार इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने दवाइयां देकर उसका गर्भपात करा दिया.जनवरी 2025 में भी आरोपी द्वारा भुरसादाब क्षेत्र के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है.
पीड़िता ने यह भी बताया कि जब उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू की तो वह मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. आरोपी सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज कर उसका अपमान करता था. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके कॉल डिटेल निकलवाकर परिचितों और रिश्तेदारों को फोन किए, साथ ही उसके बारे में गलत बातें फैलाईं. शिकायत में आर्थिक शोषण का भी आरोप लगाया गया है.
आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. उसके खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है- राकेश कुमार पाटनवार, ASP
महिला के मुताबिक आरोपी ने जमीन दिलाने के नाम पर उससे और उसके भाई से करीब दो लाख रुपए लिए, लेकिन कोई काम नहीं कराया।. आरोपी खुद को पुलिस विभाग में प्रभावशाली बताते हुए धमकी देता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मामले में महिला द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं. पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है.
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