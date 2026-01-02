महिला सुपरवाइजर को ट्रेन से दिया धक्का, रेलवे ट्रैक किनारे लहूलुहान मिली
11 दिन पहले क्लर्क के खिलाफ दर्ज कराया था छेड़छाड़ का केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 11:04 AM IST
लखनऊ: काकोरी के रहमानखेड़ा के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक महिला सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल मिलीं. वह बरेली एक्सप्रेस से हरदोई अपनी ड्यूटी पर जा रही थीं. परिजनों का आरोप है कि उन्हें ट्रेन से धक्का दिया गया है, क्योंकि 11 दिन पहले ही उन्होंने अपने दफ्तर के एक क्लर्क के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
घायल महिला ठाकुरगंज के फरीदीपुर इलाके की रहने वाली हैं. परिजनों के मुताबिक, वह गुरुवार सुबह आलमनगर स्टेशन से बरेली एक्सप्रेस पकड़कर अपनी ड्यूटी के लिए हरदोई जा रही थीं. इसी दौरान किसी ने उन्हें ट्रेन से धक्का दिया. सूचना पर परिजनों ने उन्हें रेलवे ट्रैक किनारे-किनारे तलाश शुरू की. शाम करीब 4:30 बजे वह रहमानखेड़ा के पास पटरी किनारे घायल हालत में मिलीं. परिजनों ने आनन-फानन में युवती को काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां से डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है. जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है.
परिजनों ने इस घटना को एक साजिश बताया है. उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि ठीक 11 दिन पहले युवती ने हरदोई कोतवाली में अपने ही दफ्तर में तैनात एक क्लर्क के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों को अंदेशा है कि इसी रंजिश के चलते किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें ट्रेन से धक्का दिया है.
काकोरी इंस्पेक्टर सतीश राठौर ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पीड़िता की सुरक्षा और बेहतर इलाज सुनिश्चित कर रही है. छेड़छाड़ वाले मामले के आरोपी क्लर्क की भूमिका और ट्रेन में हुई घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.