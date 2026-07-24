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लखनऊ में महिला दरोगा से फोन पर अभद्रता, आपत्तिनजक तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी

दो नंबरों से की गई कॉल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी की तलाश.

लखनऊ में महिला दरोगा को धमकी.
लखनऊ में महिला दरोगा को धमकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:10 PM IST

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लखनऊ: हसनगंज थाने की महिला दरोगा को एक मामले की जांच के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर अभद्रता की और एआई से आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी दी. केस दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने से नाराज दबंग ने दो अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया. हसनगंज पुलिस ने केस दर्ज कर सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है.

​पुलिस के अनुसार, बीते 23 मई को एक संपत्ति विवाद के मामले की विवेचना महिला दरोगा को सौंपी गई थी. महिला दरोगा ने जब मामले की गहनता से पड़ताल की तो पीड़ित अनीता मौर्य के आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. ​आरोप है कि केस दर्ज होने से तिलमिलाए एक व्यक्ति ने महिला दरोगा को फोन किया और मुकदमे से जुड़ी जानकारी मांगी. जब महिला अधिकारी ने विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब दिया तो फोन करने वाला आपा खो बैठा.

अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहने लगा कि वह एआई की मदद से उनकी फर्जी व आपत्तिजनक फोटो बनाकर इंटरनेट पर डाल देगा. ​महिला दरोगा ने तत्काल उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन दबंग का हौसला इतना बुलंद था कि उसने दूसरे अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके दोबारा गालियां दीं और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी.

​ड्यूटी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने, महिला अधिकारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने और साइबर अपराध की धाराओं के तहत हसनगंज थाने में मामला पंजीकृत कर लिया गया है. डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि पीड़ित उप-निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. जिन दो मोबाइल नंबरों से कॉल आई थी, उन्हें सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से ट्रेस किया जा रहा है. एआई का डर दिखाकर पुलिस अधिकारी को धमकाने वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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लखनऊ महिला दरोगा को धमकी
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