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शाहजहांपुर में छात्राओं का टीचर पर गंभीर आरोप; बेसिक शिक्षा अधिकारी बोले- "जांच के लिये तीन सदस्यीय टीम गठित"

सीओ तिलहर विदुश सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को पुलिस टीम विद्यालय गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:23 PM IST

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शाहजहांपुर : जिले के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने अपनी टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि टीचर उनसे बच्चे का डायपर बदलवाती हैं, टीका लगाकर आने पर मारती हैं और पैर दबाने के लिए कहती हैं. छात्राओं के अभिभावकों ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद इस मामले में विभाग की ओर से जांच कमेटी गठित की गई है.

थाना तिलहर क्षेत्र के एक गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाये हैं. छात्राओं के परिजनों ने थाने में दी तहरीर में बताया कि विद्यालय की एक अध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उनका आरोप है कि टीचर उनसे बच्चे का डायपर बदलवाती हैं, टीका लगाकर आने पर मारती हैं और पैर दबाने के लिए कहती हैं.

सीओ तिलहर विदुश सक्सेना ने बताया है कि कल छात्राओं की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मिला था, जिसमें शिक्षिका के ऊपर आरोप लगाए गए थे. इस मामले में गुरुवार को पुलिस टीम विद्यालय गई थी. टीम ने मौके से सीसीटीवी फुटेज और बच्चों की काउंसलिंग की है. इस मामले में जांच अभी चल रही है. जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.




बेसिक शिक्षा अधिकारी जयशंकर श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है. शाम तक रिपोर्ट आ जायेगी. ऐसा कुछ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी. उनका यह भी कहना है कि तीन सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो जांच कर रही है.


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