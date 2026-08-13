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शाहजहांपुर में छात्राओं का टीचर पर गंभीर आरोप; बेसिक शिक्षा अधिकारी बोले- "जांच के लिये तीन सदस्यीय टीम गठित"

शाहजहांपुर : जिले के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने अपनी टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि टीचर उनसे बच्चे का डायपर बदलवाती हैं, टीका लगाकर आने पर मारती हैं और पैर दबाने के लिए कहती हैं. छात्राओं के अभिभावकों ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद इस मामले में विभाग की ओर से जांच कमेटी गठित की गई है.

थाना तिलहर क्षेत्र के एक गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाये हैं. छात्राओं के परिजनों ने थाने में दी तहरीर में बताया कि विद्यालय की एक अध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उनका आरोप है कि टीचर उनसे बच्चे का डायपर बदलवाती हैं, टीका लगाकर आने पर मारती हैं और पैर दबाने के लिए कहती हैं.