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रेवाड़ी में ऑटो और कार की भीषण टक्कर, 12 छात्राएं घायल, तूफानी स्पीड में था ऑटो ड्राइवर

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 में आज दोपहर बाद ऑटो और कार की टक्कर में स्कूली 12 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई है. सभी घायल छात्राएं शहर के सेक्टर 18 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ती है और छुट्टी होने के बाद कॉलेज से बस स्टैंड पर सवार होकर जा रही थी. आसपास के लोगों ने तुरंत प्रभाव से सभी को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, जबकि तीन छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई है.

तेज गति से ऑटो चला रहा था ड्राइवर : आज दोपहर बाद शहर के सेक्टर 18 महिला कॉलेज से ऑटो में सवार होकर आ रही 12 छात्राएं बस स्टैंड की तरफ जा रही थी. छात्रा के अनुसार ऑटो चालक तेज गति से ऑटो चला रहा था और कान में हेडफोन लगाकर फोन पर बात कर रहा था. तभी मोड़ पर अचानक एक सैंट्रो कार अचानक से आ गई और ऑटो से टक्कर हो गई जिसके बाद ऑटो पलट गया.

रेवाड़ी में ऑटो और कार की भीषण टक्कर (ETV Bharat)

छात्राओं ने तेज़ गति से चलाने से किया था मना : ऑटो में सवार छात्राएं मुस्कान, कशिश ,पिंकी, कुमकुम, मोनिका, सोनिया ने बताया है कि हम सभी कॉलेज से अपने घर जा रहे थे. ऑटो चालक तेज स्पीड में था और कान में हेडफोन लगाकर बात कर रहा था और मना करने के बावजूद भी ऑटो तेज़ चला रहा था.