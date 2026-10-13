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उन्नाव और फर्रुखाबाद की छात्राएं बनीं एक दिन की डीएम, फरियादियों की सुनीं शिकायतें, बोलीं- IAS बनना लक्ष्य

छात्राएं बनीं एक दिन की डीएम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव/फर्रुखाबाद : मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उन्नाव और फर्रुखाबाद में छात्राओं को एक दिन का डीएम बनाया गया. यह पहल बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें प्रशासनिक कार्यों से परिचित कराने के लिए की गई. एक दिन का डीएम बनीं छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह नजर आया.

उन्नाव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवाबगंज की कक्षा नौ की छात्रा तान्वी तिवारी (15) को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. डीएम की कुर्सी पर बैठते ही तान्वी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. तान्वी के पिता केशव कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि उनकी मां मधु हाउस वाइफ हैं.

उन्नाव में तान्वी ने सुनी शिकायतें. (Video Credit; ETV Bharat) तान्वी ने सुनीं 20 शिकायतें : तान्वी ने कक्षा आठ में 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. मंगलवार को उन्हें एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. तान्वी ने सुबह से ही प्रशासनिक कामकाज का अनुभव लिया और करीब 15 से 20 फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. तान्वी तिवारी ने जनसुनवाई के दौरान एक ऐसे युवक की फरियाद भी सुनी, जिसने खुद को असहाय बताते हुए घर न होने की समस्या रखी. युवक की परेशानी सुनने के बाद तान्वी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमानुसार उसे जमीन उपलब्ध कराने और सरकारी आवास योजना के तहत घर दिलाने की संभावनाओं पर कार्रवाई की जाए. उन्नाव में जनसुनवाई में तान्वी ने दिए निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat) डीएम बनने का सपना : तान्वी तिवारी ने कहा कि मैं भविष्य में जिलाधिकारी बनना चाहती हूं. मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में आकर देश और समाज के हित में काम करना तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना है. एक दिन का डीएम बनने पर खुशी जताई और कहा कि इस अनुभव से प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझने का मौका मिला है. बच्चों में आत्मविश्वास जगाना कार्यक्रम का उद्देश्य : जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवाबगंज की छात्रा तान्वी तिवारी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रशासनिक दक्षता विकसित करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें भविष्य में प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना है.