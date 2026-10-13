उन्नाव और फर्रुखाबाद की छात्राएं बनीं एक दिन की डीएम, फरियादियों की सुनीं शिकायतें, बोलीं- IAS बनना लक्ष्य
मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत छात्राओं को एक दिन का प्रतिकात्मक डीएम बनाया गया. छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह नजर आया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:12 PM IST
उन्नाव/फर्रुखाबाद : मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उन्नाव और फर्रुखाबाद में छात्राओं को एक दिन का डीएम बनाया गया. यह पहल बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें प्रशासनिक कार्यों से परिचित कराने के लिए की गई. एक दिन का डीएम बनीं छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह नजर आया.
उन्नाव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवाबगंज की कक्षा नौ की छात्रा तान्वी तिवारी (15) को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. डीएम की कुर्सी पर बैठते ही तान्वी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. तान्वी के पिता केशव कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि उनकी मां मधु हाउस वाइफ हैं.
तान्वी ने सुनीं 20 शिकायतें : तान्वी ने कक्षा आठ में 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. मंगलवार को उन्हें एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. तान्वी ने सुबह से ही प्रशासनिक कामकाज का अनुभव लिया और करीब 15 से 20 फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.
तान्वी तिवारी ने जनसुनवाई के दौरान एक ऐसे युवक की फरियाद भी सुनी, जिसने खुद को असहाय बताते हुए घर न होने की समस्या रखी. युवक की परेशानी सुनने के बाद तान्वी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमानुसार उसे जमीन उपलब्ध कराने और सरकारी आवास योजना के तहत घर दिलाने की संभावनाओं पर कार्रवाई की जाए.
डीएम बनने का सपना : तान्वी तिवारी ने कहा कि मैं भविष्य में जिलाधिकारी बनना चाहती हूं. मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में आकर देश और समाज के हित में काम करना तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना है. एक दिन का डीएम बनने पर खुशी जताई और कहा कि इस अनुभव से प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझने का मौका मिला है.
बच्चों में आत्मविश्वास जगाना कार्यक्रम का उद्देश्य : जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवाबगंज की छात्रा तान्वी तिवारी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रशासनिक दक्षता विकसित करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें भविष्य में प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना है.
उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली समझने और जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है. इससे छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.
फर्रुखाबाद में कक्षा 6 की छात्रा बनी डीएम : जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देशन में उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरगांव में कक्षा-6 की छात्रा पायल दीक्षित पुत्री राजेश दीक्षित को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक डीएम बनाया गया. जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने प्रतीकात्मक जिलाधिकारी पायल दीक्षित का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.
6 फरियादियों की समस्याएं सुनीं : जनसुनवाई के दौरान प्रतीकात्मक डीएम पायल दीक्षित छह फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. सदर तहसील क्षेत्र से संबंधित जमीन पर कब्जे की शिकायत प्राप्त होने पर पायल ने उप जिलाधिकारी सदर को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायत का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. फतेहगढ़ में पुलमंडी से छोटी जेल चौराहे तक अतिक्रमण एवं जाम की समस्या से संबंधित शिकायत पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को संबंधित मार्ग के किनारे रेलिंग बनवाने तथा समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना : जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि इस प्रकार की पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता विकसित होती है. बालिकाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें समान अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना आवश्यक है. मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है.
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