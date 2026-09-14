ETV Bharat / state

AMU के अब्दुल्लाह हॉल में छात्राओं का हंगामा, थाली-प्लेट बजाकर प्रदर्शन, प्रॉक्टर टीम पर धक्का-मुक्की का आरोप

छात्राओं ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन, उनका आरोप है कि प्रॉक्टर टीम ने उनके साथ धक्का-मुक्की की.

Photo Credit; ETV Bharat
मेस में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अब्दुल्लाह हॉल में सोमवार को मेस में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंची प्रॉक्टर टीम के साथ छात्राओं की कहासुनी हो गई. छात्राओं ने प्रॉक्टर टीम पर उनके साथ धक्का-मुक्की करने का गंभीर आरोप लगाया है.

छात्राओं का कहना है कि अब्दुल्लाह हॉल के हॉस्टल और मेस में साफ-सफाई की व्यवस्था लंबे समय से ठीक नहीं है. मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी कई बार शिकायत की जा चुकी है. स्टूडेंट्स का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. ये भी आरोप है कि समस्याओं को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें धमकाया जा रहा था.

छात्राओं का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार को छात्राओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू किया. इस दौरान थाली और प्लेट बजाकर मेस की व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया. नारेबाजी के बीच हॉस्टल का गेट बंद कर दिया गया. सूचना मिलने पर एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद नावेद भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत कर स्थिति शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई.

छात्राओं का आरोप है कि प्रॉक्टर टीम ने उनके साथ धक्का-मुक्की की. छात्राओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. छात्राओं ने मांग की है कि हॉस्टल और मेस की साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता की जांच कराकर व्यवस्था में सुधार कराया जाए.

मामले में AMU प्रॉक्टर डॉ. नावेद खान ने कहा कि छात्राओं की शिकायतों और सुझावों पर हॉस्टल प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है. पिछले 10 दिनों में छात्राओं के साथ 3-4 बैठकें भी हो चुकी हैं.

प्रॉक्टर ने बताया कि छात्राओं को करीब 1400 रुपये के मासिक योगदान में पूरे महीने का भोजन उपलब्ध कराया जाता है. उनका कहना है कि किसी दिन निर्धारित भोजन से अतिरिक्त कुछ दिया जाता है तो उसके लिए छात्राओं से अलग से पैसे नहीं लिए जाते. हॉस्टल के भोजन के लिए बाहर से कोई अलग फंड नहीं मिलता. भोजन की व्यवस्था छात्राओं द्वारा दिए जाने वाले योगदान से ही की जाती है.

डॉ. नावेद खान ने कहा कि महंगाई के चलते छात्राओं की हाई क्वालिटी फूड की सभी मांगों को 1400 रुपये के मासिक बजट में पूरा करना संभव नहीं है. हालांकि, भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हॉस्टल प्रवोस्ट की भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन छात्राओं की जायज मांगों पर विचार किया जा रहा है.

वहीं, छात्राओं ने हॉस्टल परिसर में बड़ी संख्या में कुत्तों के आने की शिकायत भी की है. इसके अलावा बिल्लियों के आने की बात भी सामने आई है. प्रॉक्टर ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन से बातचीत की जा रही है.

प्रॉक्टर ने स्पष्ट किया कि छात्राओं के भोजन से जुड़े मुद्दे पर हॉस्टल प्रशासन की ओर से बातचीत जारी है और उनके सुझावों के आधार पर व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है.

इधर प्रदर्शन का असर अब्दुल्लाह स्कूल और एएमयू गर्ल्स स्कूल में सोमवार को प्रस्तावित परीक्षाओं पर भी पड़ा. छात्राओं के अनुसार, अब्दुल्लाह हॉल में चल रहे घटनाक्रम और हंगामे के कारण कई छात्राएं परीक्षा देने नहीं पहुंच सकीं. परीक्षा देने पहुंची छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. छात्राओं का कहना है कि इस तरह की स्थिति उनके शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रभावित कर रही है.

ये भी पढ़ें- कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पताल का पोस्टर, महिला विंग कैंपस में लगा था, प्राचार्य ने हटवाया

TAGGED:

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY NEWS
AMU HOSTEL CLEANLINESS FOOD PROTEST
AMU ABDULLAH HALL MESS PROTEST
STUDENT DEMONSTRATION AT AMU
AMU HOSTEL DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.