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AMU के अब्दुल्लाह हॉल में छात्राओं का हंगामा, थाली-प्लेट बजाकर प्रदर्शन, प्रॉक्टर टीम पर धक्का-मुक्की का आरोप

मेस में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अब्दुल्लाह हॉल में सोमवार को मेस में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंची प्रॉक्टर टीम के साथ छात्राओं की कहासुनी हो गई. छात्राओं ने प्रॉक्टर टीम पर उनके साथ धक्का-मुक्की करने का गंभीर आरोप लगाया है. छात्राओं का कहना है कि अब्दुल्लाह हॉल के हॉस्टल और मेस में साफ-सफाई की व्यवस्था लंबे समय से ठीक नहीं है. मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी कई बार शिकायत की जा चुकी है. स्टूडेंट्स का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. ये भी आरोप है कि समस्याओं को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें धमकाया जा रहा था. छात्राओं का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat) सोमवार को छात्राओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू किया. इस दौरान थाली और प्लेट बजाकर मेस की व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया. नारेबाजी के बीच हॉस्टल का गेट बंद कर दिया गया. सूचना मिलने पर एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद नावेद भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत कर स्थिति शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई. छात्राओं का आरोप है कि प्रॉक्टर टीम ने उनके साथ धक्का-मुक्की की. छात्राओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. छात्राओं ने मांग की है कि हॉस्टल और मेस की साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता की जांच कराकर व्यवस्था में सुधार कराया जाए.