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सेंट स्टीफंस के 'शॉर्ट्स बैन' पर छात्राओं में नाराजगी, बोलीं- 'कपड़ों से नहीं तय होती अनुशासन और पढ़ाई'

सेंट स्टीफंस कॉलेज में क्लासरूम और लाइब्रेरी समेत कई जगहों पर शॉर्ट्स पहनने पर लगी रोक.

सेंट स्टीफंस के 'शॉर्ट्स बैन' पर छात्राओं में नाराजगी
सेंट स्टीफंस के 'शॉर्ट्स बैन' पर छात्राओं में नाराजगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 4:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र के साथ लागू किए गए ड्रेस कोड को लेकर बहस तेज हो गई है. कॉलेज प्रशासन ने जूनियर छात्रों के लिए क्लासरूम, ट्यूटोरियल रूम, प्रयोगशालाओं, चैपल, असेंबली हॉल, लाइब्रेरी और डाइनिंग हॉल में शॉर्ट्स पहनकर आने पर रोक लगा दी है. कॉलेज का कहना है कि यह कदम परिसर में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्राओं ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है.

दिल्ली की गर्मी में शॉर्ट्स पहनना व्यावहारिक

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा सौम्या ने कॉलेज के फैसले पर असहमति जताई. उन्होंने बताया कि इस नियम की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली और पहले उन्हें लगा कि यह फर्जी खबर है. उन्होंने कहा, "सेंट स्टीफंस जैसा प्रतिष्ठित कॉलेज इतनी छोटी बात पर नियम बनाएगा, यह मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ. मैं खुद आज कॉलेज में शॉर्ट्स पहनकर गई थी. दिल्ली जैसे शहर में, जहां गर्मी और उमस बहुत अधिक होती है, वहां शॉर्ट्स पहनना पूरी तरह व्यावहारिक है." सौम्या ने बताया कि किसी छात्र के कपड़ों का उसकी पढ़ाई, अनुशासन या शैक्षणिक उत्कृष्टता से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि कॉलेज को छात्रों की व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए.

सेंट स्टीफंस के 'शॉर्ट्स बैन' पर छात्राओं में नाराजगी (ETV Bharat)

कपड़ों से किसी व्यक्ति की पहचान तय नहीं होती

छात्रा अभिज्ञा ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस नियम की जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए मिली. उन्होंने कहा, "हम किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से परिभाषित नहीं कर सकते. इस मौसम में शॉर्ट्स पहनना सामान्य और सुविधाजनक है. मिरांडा हाउस में भी छात्राएं शॉर्ट्स पहनती हैं. सेंट स्टीफंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का इस तरह का प्रतिबंध लगाना मुझे व्यावहारिक नहीं लगता है" उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों के पहनावे की बजाय उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

छात्र वयस्क हैं, उन्हें अपनी पसंद का अधिकार- छात्रा श्रीजी

छात्रा श्रीजी ने भी कॉलेज के फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सभी छात्र वयस्क हैं और उन्हें यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे क्या पहनना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "कॉलेज को छात्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए. इस तरह का प्रतिबंध सही समाधान नहीं है.'' श्रीजी ने कहा कि गर्मी के मौसम में आरामदायक कपड़े पहनना छात्रों की व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए और इस पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए.

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