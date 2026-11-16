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दोस्ती करने को गैंगस्टर से दिलाई छात्रा को धमकी, लाखों वसूले, अब दे रहा परिवार को जेल भिजवाने की धमकी

आगरा में दोस्ती करने को गैंगस्टर से दिलाई छात्रा को धमकी. ( ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी के एक कॉलेज की बीकॉम छात्रा दहशत में है. छात्रा को सहपाठी ने जाल में फंसा रखा है. आरोपी ने पहले छात्रा के दोस्ती से इनकार पर दोस्ती करने के लिए गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे मैसेज कराए. इसके बाद दो साल में 20 लाख रुपये ऐंठ चुका है.

छात्रा का आरोप है कि आरोपी बात-बात पर रुपये की डिमांड करता है. रुपये देने से इनकार करने पर बदनाम करने की धमकी देता है. जब मन करता है और जहां पर उसे बुला लेता है.

लोहामंडी एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर लोहामंडी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. छात्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में पुलिस साक्ष्य संकलित कर रही है. साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी. लोहामंडी क्षेत्र निवासी छात्रा ने लोहामंडी पुलिस को बताया कि "कॉलेज से बीकॉम वोकेशनल की पढ़ाई कर रही है. जब सेंट जॉन्स कॉलेज में दो साल पहले प्रवेश लिया था. मेरे प्रवेश के कुछ दिन बाद गजानन नगर, लोहामंडी निवासी मनन बंसल ने भी उसी क्लास में प्रवेश लिया. मनन बंसल इससे पूर्व में उसके साथ स्कूल में पढ़ता था. आरोपी मनन बंसल ने कॉलेज में आते ही उसके करीब आने का प्रयास किया. दोस्ती करने की कही, जिस पर मैंने उसकी बहन से शिकायत की. जिस पर आरोपी कुछ दिन तक ठीक रहा. इसके बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर गोगी गैंग का धमकी भरा मैसेज आया. मैसेज करने वाले ने लिखा कि जिंदा रहना है तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी."