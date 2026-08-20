ETV Bharat / state

मेरठ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म; दरोगा पर लगाया आरोप, शिकायत के बाद FIR दर्ज

मेरठ : जिले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. छात्रा ने एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. छात्रा की शिकायत पर भावनपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीओ, मेरठ देहात सुधीर सिंह के मुताबिक, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पड़ताल की जा रही है.

छात्रा के मुताबिक, वह सीसीएसयू में पढ़ाई कर रही है. वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में शैक्षणिक कार्य के लिये आई थी. यह मामला बीते साल का है, उस वक्त दरोगा से उसकी मुलाकात हुई थी. छात्रा के मुताबिक, दरोगा ने उसका मोबाइल नंबर लिया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी. छात्रा का आरोप है कि दरोगा ने उसे विश्वास में लिया और 19 जून को अपने एक साथी के रूम पर ले गया. आरोप है कि दरोगा ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद उसने इसका विरोध भी जताया.