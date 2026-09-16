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कानपुर में छात्रा ने आत्महत्या की; प्रतियोगी परीक्षा की कर रही थी तैयारी, पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया

कानपुर : हनुमंत बिहार थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक छात्रा ने अपने किराये के कमरे में सुसाइड कर लिया. छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



छात्रा की पहचान फतेहपुर जिले की रहने वाली रीता (22) के रूप में हुई है, जो पिछले दो वर्षों से कानपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. बुधवार सुबह जब मकान मालिक किसी काम से उसके कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला और अंदर की स्थिति देखकर उन्होंने पास में रहने वाले छात्रा के चचेरे भाई को सूचना दी. परिजनों के मुताबिक, मंगलवार रात करीब नौ बजे छात्रा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी, लेकिन उस समय बातचीत पूरी तरह सामान्य थी.





पिता राम प्रताप ने बताया कि बीते रक्षाबंधन पर रीता घर आई थी और सात दिन परिवार के साथ बिताए थे. पिता ने कहा कि रीता ने उनसे वादा किया था कि वह जिंदगी में कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरे गांव में परिवार का नाम रोशन हो. पिता ने बताया कि उनकी बेटी कानपुर अपना भविष्य बनाने और कुछ बनने आई थी, लेकिन अब उन्हें उसकी लाश लेकर घर जाना पड़ रहा है.