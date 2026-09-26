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बिहार में चलती ऑटो में छेड़खानी, मौका मिलते ही कूद गई छात्रा

भोजपुर में चलती ऑटो में स्नातक की छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना, मौका पाकर पीड़िता चलती ऑटो से कूदी. रिपोर्ट- आलोक भारती

BHOJPUR MOLESTATION IN MOVING AUTO
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 8:46 PM IST

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भोजपुर: बिहार के जमुई और समस्तीपुर के बाद अब भोजपुर में भी छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महुली और बलुआ गांव के समीप शनिवार की दोपहर चलती ऑटो में स्नातक की छात्रा के साथ चालक द्वारा कथित रूप से बदतमीजी किए जाने का मामला सामने आया है.

चलती ऑटो से छलांग

चालक की हरकत से परेशान छात्रा ने मौका पाकर चलती ऑटो से छलांग लगा दी, जिससे वह जख्मी हो गई. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी विजय कुमार उर्फ चौरसिया उर्फ मस्तो के रूप में हुई है.

आरोपी का ऑटो जब्त

पुलिस ने आरोपी के ऑटो को भी जब्त कर लिया है. बताया जाता है कि पीड़िता धोबहां थाना क्षेत्र के धोबहां बाजार स्थित एक संस्थान में क्लास करने के बाद ऑटो से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान चालक ने उसे अकेला देखकर आगे की सीट पर बैठा लिया.

छात्रा को आई चोटें

आरोप है कि महुली और बलुआ गांव के बीच चालक ने छात्रा के साथ कथित तौर पर बदतमीजी शुरू कर दी. इससे घबराई छात्रा ने मौका देखकर चलती ऑटो से छलांग लगा दी.ऑटो से गिरने के कारण छात्रा को चोटें आई.

ऑटो चालक गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल डायल-112 की टीम को मौके पर भेजा. इसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया. घायल छात्रा का निजी अस्पताल के साथ सदर अस्पताल में भी इलाज कराया गया.

BHOJPUR MOLESTATION IN MOVING AUTO
मुफस्सिल थाना (ETV Bharat)

थानाध्यक्ष का बयान

मुफस्सिल थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव ने बताया कि छात्रा को अकेले देखकर गांव के ही ऑटो चालक ने उसे आगे की सीट पर बैठाया था. इसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगा. मौका पाकर छात्रा ऑटो से कूद गई जिससे वह जख्मी हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक और ऑटो को बरामद कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है

"छात्रा को अकेले देखकर गांव के ही ऑटो चालक ने उसे आगे की सीट पर बैठाया था. इसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगा. मौका पाकर छात्रा ऑटो से कूद गई जिससे वह जख्मी हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक और ऑटो को बरामद कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है."- राम कल्याण यादव, मुफस्सिल थानाध्यक्ष

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