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बीआईटी मेसरा हॉस्टल में छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

बीआईटी मेसरा में एक छात्रा ने आत्महत्या की. पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

BIT MESRA RANCHI
बीआईटी मेसरा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 10:10 AM IST

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रांची: देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक रांची के बीआईटी मेसरा में एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है. हालांकि पुलिस को मौके पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, एक डायरी मिली है. जिसमें छात्रा ने पारिवारिक परेशनी का जिक्र किया है. मामले को लेकर पुलिस की जांच शुरू हो गई है.

शुक्रवार का मामला

बीआईटी मेसरा के हॉस्टल नंबर-9 में एमएससी फिजिक्स की छात्रा अंजली सुमन ने आत्महत्या कर लिया. शुक्रवार देर रात छात्रा का शव उसके कमरे में मिला है. घटना के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर बीआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. जानकारी के अनुसार अंजली सुमन शुक्रवार शाम कॉलेज से लौटने के बाद अपने कमरे में चली गई थी. काफी देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली तो हॉस्टल की अन्य छात्राओं को संदेह हुआ.

छात्राओं ने इसकी जानकारी कॉलेज प्रबंधन को दी. इसके बाद कमरे की जांच की गई तो अंजली तब तक आत्महत्या कर ली थी. फिर शव घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की भी जांच की, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस के अनुसार कमरे की जांच के दौरान एक डायरी मिली है, जिसमे अंजली ने अपने पारिवारिक हालात के बारे में लिखा है. साथ में यह भी बताया है की वो इन सब वजहों से बहुत परेशान है.

शनिवार हो होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. बीआईटी ओपी प्रभारी अजय कुमार दास ने बताया कि फिलहाल मामले में यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस छात्रा के परिजनों और हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं से भी जानकारी जुटा रही है. मौत के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अंजली झारखंड के गोड्डा के रहने वाली थी.

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