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जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज में करंट! चपेट में आई छात्रा

जमशेदपुरः शहर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित एलबीएसएम कॉलेज में शनिवार को परीक्षा देने पहुंची छात्रा करंट की चपेट में आकर घायल हो गई. घायल छात्रा को अस्पताल मे भर्ती कराया गया है. कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया की छात्रा की स्थिति खतरे से बाहर है. कॉलेज की इस समस्या के लिए विभाव को सूचित किया गया है.

घायल छात्रा की पहचान सुंदरनगर के नानदूप निवासी रायगुनी बोयपाई के रूप में हुई है. वह मेजर पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी. छात्रा एलबीएसएम कॉलेज में पढ़ती है. इस घटना के बाद तत्काल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है. बताया जा रहा कि बारिश के दौरान कॉलेज परिसर में पानी जमा था. जिस गेट से परीक्षा के लिए प्रवेश करना था, वह बंद था. छात्रा दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान पानी से गुजरते समय अचानक करंट लग गया और वह गिर पड़ी.

घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

बता दें कि पहले भी कॉलेज में करंट लगने की घटना घट चुकी है. घटना के बाद छात्रों में कॉलेज प्रशासन के प्रति आक्रोश है. छात्रों का आरोप है कि इससे पहले भी एक छात्रा करंट की चपेट में आ चुकी है. पानी के जमाव और विद्युत व्यवस्था को लेकर कॉलेज प्रशासन से कई बार शिकायत की गई लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ.