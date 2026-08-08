जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज में करंट! चपेट में आई छात्रा
जमशेदपुर में एलबीएसएम कॉलेज में करंट की चपेट में आने से एक छात्रा झुलस गयी है.
Published : August 8, 2026 at 3:20 PM IST
जमशेदपुरः शहर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित एलबीएसएम कॉलेज में शनिवार को परीक्षा देने पहुंची छात्रा करंट की चपेट में आकर घायल हो गई. घायल छात्रा को अस्पताल मे भर्ती कराया गया है. कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया की छात्रा की स्थिति खतरे से बाहर है. कॉलेज की इस समस्या के लिए विभाव को सूचित किया गया है.
घायल छात्रा की पहचान सुंदरनगर के नानदूप निवासी रायगुनी बोयपाई के रूप में हुई है. वह मेजर पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी. छात्रा एलबीएसएम कॉलेज में पढ़ती है. इस घटना के बाद तत्काल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है. बताया जा रहा कि बारिश के दौरान कॉलेज परिसर में पानी जमा था. जिस गेट से परीक्षा के लिए प्रवेश करना था, वह बंद था. छात्रा दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान पानी से गुजरते समय अचानक करंट लग गया और वह गिर पड़ी.
बता दें कि पहले भी कॉलेज में करंट लगने की घटना घट चुकी है. घटना के बाद छात्रों में कॉलेज प्रशासन के प्रति आक्रोश है. छात्रों का आरोप है कि इससे पहले भी एक छात्रा करंट की चपेट में आ चुकी है. पानी के जमाव और विद्युत व्यवस्था को लेकर कॉलेज प्रशासन से कई बार शिकायत की गई लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ.
छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो सोमवार से कॉलेज बंद कराया जाएगा. उन्होंने पूरे परिसर की विद्युत व्यवस्था की जांच और जलजमाव की समस्या दूर करने की मांग की है.
पूरे मामले पर एलबीएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अशोक झा ने बताया कि कॉलेज में सोलर सिस्टम लगा हुआ है लेकिन जहां घटना घटी है वहां करंट कैसे आ रहा है. इस संदर्भ में जांच कर समस्या का समाधान के लिए बिजली विभाग को जानकारी दी गई है. कॉलेज में जलजमाव बड़ी समस्या है इस संदर्भ मे भी भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है. उन्होंने बताया कि छात्रा की स्थिति अभी सामान्य है.
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