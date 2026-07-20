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गर्ल्स हॉस्टल का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी दरभंगा पुलिस, अंदर का नजारा देख हुई हैरानी

बिहार के दरभंगा में पीजी की छात्रा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घुसी तो..

गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने की आत्महत्या
गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
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दरभंगा : बिहार के दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एलएनएमयू की 23 वर्षीय पीजी छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. मृतका मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. आत्महत्या करने से ठीक पहले उसने जमीन पर मोबाइल रखकर किसी को वीडियो कॉल किया था. पुलिस ने छात्रा का मोबाइल बरामद कर लिया है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि वीडियो कॉल डिटेल और चैट से आत्महत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा.

दरवाजा तोड़कर हॉस्टल के कमरे में घुसी पुलिस : पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन छानबीन कर रही है. जानकारी के अनुसार से डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई थी. छात्रा के कान में हेडफोन लगा था और सामने मोबाइल रखा था, जिससे वीडियो कॉल चलने की आशंका जताई जा रही है. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है.

सुधीर कुमार, विश्विद्यालय थाना प्रभारी (ETV Bharat)

'कमरे में लटका मिला शव' : वहीं हॉस्टल संचालक संजय मिश्रा ने बताया वो मौके पर नहीं थे सूचना मिलने पर आये तो देखे कि लड़की का शव फंदे से लटका हुआ था. मामले की पुलिस जांच कर रही है. परिजन को सूचना दे दी गई है. मृतक कि पहचान 23 वर्षीय पीजी छात्रा के रूप में हुई जो कि मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है.

'पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव' : विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन मोबाइल समेत सभी डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.

''हमें सूचना मिली की अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने खुद को दरवाजे में बंद कर लिया है. मौके पर पहुंचे तो दवाजा को तोड़ा गया. अदंर लड़की दुपट्टे से पंखे में लटकी हुई थी. यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही है. लड़की के परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है.''- सुधीर कुमार, विश्विद्यालय थाना प्रभारी

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