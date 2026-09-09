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हरियाणा के हांसी में किले से नीचे गिरी छात्रा, बैलेंस बिगड़ने से हादसा, पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर किया रेस्क्यू

हांसी : हरियाणा के हांसी में ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान किले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. किला देखने आई एक छात्रा अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं. घायल छात्रा की पहचान अंजली, पिता का नाम सतवीर, निवासी सोखी के रूप में बताई जा रही है. छात्रा की हालत गंभीर होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद हिसार रेफर कर दिया गया.

50 फीट नीचे गिरी छात्रा : आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही किला बाजार चौकी पर तैनात होमगार्ड जवान राजेश और एक फौजी समेत तीन लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. होमगार्ड जवान राजेश के मुताबिक ने बताया कि उन्हें एक युवक ने बताया कि किले के नीचे एक लड़की गिर गई है. सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे. ऊपर से देखने पर पता चला कि छात्रा करीब 50 फीट नीचे गिरी हुई थी.

हरियाणा के हांसी में किले से नीचे गिरी छात्रा (ETV Bharat)

घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया : इसके बाद जवान और अन्य लोगों ने नीचे उतरकर घायल छात्रा को उठाया और करीब 30 फीट नीचे तक लेकर आए. इसके बाद 112 एंबुलेंस को सूचना दी गई और घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं होमगार्ड जवान ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर करीब 100 लोग जमा हो गए थे, लेकिन मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आए. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में लोगों को वीडियो बनाने के बजाय घायल की मदद के लिए आगे आना चाहिए.