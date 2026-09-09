हरियाणा के हांसी में किले से नीचे गिरी छात्रा, बैलेंस बिगड़ने से हादसा, पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर किया रेस्क्यू
हरियाणा के हांसी में पृथ्वीराज चौहान किले से एक छात्रा 50 फीट नीचे गिर गई जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : September 9, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 8:56 PM IST
हांसी : हरियाणा के हांसी में ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान किले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. किला देखने आई एक छात्रा अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं. घायल छात्रा की पहचान अंजली, पिता का नाम सतवीर, निवासी सोखी के रूप में बताई जा रही है. छात्रा की हालत गंभीर होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद हिसार रेफर कर दिया गया.
50 फीट नीचे गिरी छात्रा : आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही किला बाजार चौकी पर तैनात होमगार्ड जवान राजेश और एक फौजी समेत तीन लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. होमगार्ड जवान राजेश के मुताबिक ने बताया कि उन्हें एक युवक ने बताया कि किले के नीचे एक लड़की गिर गई है. सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे. ऊपर से देखने पर पता चला कि छात्रा करीब 50 फीट नीचे गिरी हुई थी.
घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया : इसके बाद जवान और अन्य लोगों ने नीचे उतरकर घायल छात्रा को उठाया और करीब 30 फीट नीचे तक लेकर आए. इसके बाद 112 एंबुलेंस को सूचना दी गई और घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं होमगार्ड जवान ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर करीब 100 लोग जमा हो गए थे, लेकिन मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आए. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में लोगों को वीडियो बनाने के बजाय घायल की मदद के लिए आगे आना चाहिए.
मामले की जांच कर रही पुलिस : फिलहाल छात्रा का इलाज अग्रोहा में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. परिवार को हादसे की सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर छात्रा किन परिस्थितियों में किले से नीचे गिरी. वहीं किला चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि छात्रा को गंभीर हालत में अग्रोहा रेफर किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. चौकी इंचार्ज के मुताबिक परिजनों की शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और छात्रा के किले से गिरने के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : पानीपत में नगर निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा, 8 फीट गहरे खुले नाले में गिरी महिला, लोगों ने बचाया
ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में बुजुर्ग पुजारी पर हमला केस: मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से भागा, पुल से कूदने पर दोनों पैर टूटे
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में 40 साल पुराने मकान की छत गिरी, बाल-बाल बचे घर के लोग