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पुलिस में भर्ती होने का सपना रह गया अधूरा: बहन को परीक्षा दिलाने जा रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत

भरतपुर: पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोए 21 वर्षीय पूजा अपनी छोटी बहन को बीए फाइनल ईयर की परीक्षा दिलाने भरतपुर जा रही थी. रास्ते में सुखावली तिराहे पर हुए सड़क हादसे ने उसके सपनों और परिवार की उम्मीदों को हमेशा के लिए छीन लिया. ट्रैक्टर की टक्कर में पूजा की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतका के ताऊ छीतर सिंह ने बताया कि भौंट गांव निवासी पूजा (21) शनिवार को अपनी छोटी बहन रिमझिम को बीए फाइनल ईयर की परीक्षा दिलाने के लिए भरतपुर लेकर आ रही थी. रास्ते में सुखावली तिराहे पर उनकी बाइक को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं.

सेवर थाना एएसआई विजय सिंह ने बताया कि दुर्घटना में मृत पूजा का शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल रिमझिम का अस्पताल में उपचार जारी है.

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