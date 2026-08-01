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छात्रावास में छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, समय पर नहीं मिला इलाज

कबीरधाम में आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई.इस पर परिजन जांच की मांग कर रहे हैं.

family members serious allegations
छात्रावास में छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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कबीरधाम : कबीरधाम जिले के बैजलपुर चौकी क्षेत्र स्थित अमेरा आदिवासी कन्या छात्रावास में कक्षा 7वीं की एक छात्रा की मौत के बाद मामला ने तूल पकड़ लिया है. परिजनों ने छात्रावास प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बावजूद समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं की गई. मामला सामने आने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने संबंधित छात्रावास अधीक्षिका कल्पना धनकर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

अमेरा आदिवासी कन्या छात्रावास में अध्ययनरत कक्षा 7वीं की छात्रा बबिता पन्द्राम की 27 जुलाई की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों का आरोप है कि उस समय छात्रावास अधीक्षिका मौजूद नहीं थीं और छात्रा को तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया गया.उनका यह भी कहना है कि घटना की जानकारी उन्हें रात में नहीं, बल्कि अगले दिन सुबह दी गई.

Collector ordered inquiry into incident
घटना को लेकर कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छात्रावास में छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना मिलने पर हम छात्रावास पहुंचे और छात्रा को अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. उस दौरान हमें छात्रावास परिसर में प्रवेश करने से भी रोका गया.यदि समय रहते उपचार उपलब्ध कराया जाता तो छात्रा की जान बच सकती थी- धनीराम पन्द्राम, छात्रा के पिता

family members serious allegations
छात्रा के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले को दबाने का आरोप
घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.परिजनों ने आरोप लगाया कि जिले के कई छात्रावासों में अधीक्षक नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते और पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है.


छात्रावासा अधीक्षिका को पद से हटाया

इधर, आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिकारी लक्ष्मी पटेल ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया. विभाग ने तात्कालिक कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्रावास अधीक्षिका को उनके पद से हटा दिया है.

यह केवल प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई है और इससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती. छात्रा की मौत के वास्तविक कारणों और कथित लापरवाही की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी-गोपाल वर्मा, कलेक्टर कवर्धा

आपको बता दें कि प्रशासन ने जहां एक जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही है,वहीं दूसरी ओर छात्रा के परिजन इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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