'मेरी पढ़ाई-शादी के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं', पॉलिटेक्निक छात्रा ने दी जान
सुसाइड नोट छोड़ा, घटना के बाद से छात्रा के परिवार में कोहराम मचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:06 AM IST
कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पॉलिटेक्निक की 19 वर्षीय छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. उसके कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि अब उसके माता-पिता को उसकी शिक्षा और विवाह के खर्चों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. इस घटना के बाद से छात्रा के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
काकादेव के शुभी हॉस्टल में हुई इस घटना का पता मंगलवार रात करीब 12 बजे चला. हॉस्टल की संचालिका आंचल कटियार ने जब छात्रा के शव को फंदे से लटकते देखा, तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह और काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
छात्रा की पहचान पूर्वा सचान (19) के रूप में हुई है. पिता राम सिंहासन पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं. उनके परिवार में पत्नी रीना के अलावा एक बड़ी बेटी आशी सचान भी है, जो बीएससी करने के साथ-साथ एक निजी कॉलेज में पढ़ाती है.
पूर्वा ने अपने नोट में साफ लिखा कि वह अपने माता-पिता पर अपनी पढ़ाई और शादी का आर्थिक बोझ नहीं बनने देना चाहती थी. परिजनों ने पुलिस को बताया कि पूर्वा पिछले दो साल से अपने गांव से रोजाना कानपुर पढ़ाई करने के लिए आती थी. रोज-रोज के लंबे सफर की परेशानी को देखते हुए पिता ने उसे शहर में ही कमरा लेकर रहने की सलाह दी थी. पिता की बात मानकर वह महज 15 दिन पहले ही काकादेव के इस हॉस्टल में रहने आई थी.
मां रीना ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे उनकी बेटी से फोन पर सामान्य बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने पूर्वा को जल्दी उठकर खाना बनाने को कहा था. उस वक्त पूर्वा ने अपनी बड़ी बहन आशी के बारे में भी पूछा था. इसके बाद रात करीब 9 बजे मां ने दो बार बेटी को फोन मिलाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ.
उस समय परिजनों ने सोचा कि दिनभर की पढ़ाई के बाद वह थककर सो गई होगी, लेकिन देर रात हॉस्टल प्रशासन की तरफ से उन्हें इस अनहोनी की सूचना मिली. काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अन्य जांच की जा रही है.
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