चतरा में आवासीय विद्यालय की छात्रा हुई गर्भवती, परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा, डीसी ने जांच के निर्देश दिए
चतरा में स्कूली छात्रा गर्भवती हो गई है. परिजनों के हंगामे के बाद डीसी ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं.
Published : April 10, 2026 at 1:58 PM IST
चतराः जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा गर्भवती हो गई है. मामले की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन विद्यालय पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया
बताया जा रहा है कि छात्रा जब घर गई तो परिजनों को उसके शरीर में बदलाव दिखा. पूछताछ के बाद छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी मिली. जिससे परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे. वहीं हंगामे की सूचना पर हंटरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए छात्रा और उसके परिजनों को थाने ले जाकर पूछताछ की.
विद्यालय प्रबंधन का पक्ष
इधर, इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि छात्रा नियमित रूप से स्कूल नहीं आती थी, जबकि परिजन विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
डीसी ने जांच के लिए कमेटी गठित की
वहीं चतरा डीसी कृतिश्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है. जिसमें में कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है.
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