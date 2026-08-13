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धनबाद के स्कूल ने पैड के लिए छात्रा से मांगे पैसे, जांच में जुटा शिक्षा विभाग

धनबाद: माहवारी... एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया, जिससे हर लड़की को गुजरना पड़ता है. लेकिन जब इसी दौरान जरूरत की एक छोटी सी चीज के लिए किसी छात्रा को पैसे देने के लिए कहा जाए, तो सवाल सिर्फ सैनिटरी पैड का नहीं रहता बल्कि सवाल उसकी गरिमा, उसके स्वास्थ्य और उसके अधिकार का बन जाता है.

धनबाद के एक प्राइवेट स्कूल से सामने आई एक छात्रा की शिकायत ने इसी संवेदनशील मुद्दे को फिर सामने ला दिया है. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का आरोप है कि माहवारी के दौरान स्कूल में उसे सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं कराया गया और पैड देने के एवज में उससे पैसे मांगे गए. शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने कहा कि माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए छात्राओं से पैसे मांगना पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने कहा कि यह मानवाधिकार और सरकार की ओर से माहवारी स्वच्छता को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के भी विपरीत है.

हालांकि, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी पूरे मामले को जांच के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा. प्रथम दृष्टया स्कूल प्रबंधन की लापरवाही प्रतीत हो रही है, लेकिन सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी. मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

डीईओ अभिषेक झा ने छात्रा और उसके माता-पिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि माहवारी को लेकर समाज में अभी भी खुलकर बातचीत नहीं होती. ऐसे में अपनी बात सामने रखना साहस का काम है.

उन्होंने साफ कहा कि माहवारी स्वच्छता हर छात्रा का अधिकार है और स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वहां पढ़ने वाली बच्चियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए. स्कूलों में NHM कॉर्नर स्थापित करने, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निष्पादन की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है.