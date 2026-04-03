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प्रयागराज: प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन पर BA की छात्रा ने लगाया छेड़खानी का आरोप

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर बीए की छात्रा ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित छात्रा की तहरीर पर डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है.

छात्रा की तहरीर के मुताबिक, उसके सर में दर्द था, जांच के दौरान, उसने डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को बताया, तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपने केबिन में बुलाया और दरवाजा लॉक कर लिया, फिर छात्रा के शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े हटा कर छेड़खानी करने लगे.

शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने लड़की से नीचे के कपड़े भी उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने इसका विरोध किया और कहा, उसे जांच नहीं करानी है. छात्रा जब वहां से निकली तो सीधे सिविल लाइंस थाना पहुंची, जहां डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.



पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, शुक्रवार को कोर्ट में पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया जाएगा. पीड़िता के बयान दर्ज कराने के बाद, मामले में आरोपी डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा से भी पुलिस पूछताछ करेगी.