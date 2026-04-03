ETV Bharat / state

प्रयागराज: प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन पर BA की छात्रा ने लगाया छेड़खानी का आरोप

छेड़खानी के आरोप में डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज.

डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा
डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर बीए की छात्रा ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित छात्रा की तहरीर पर डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है.

छात्रा की तहरीर के मुताबिक, उसके सर में दर्द था, जांच के दौरान, उसने डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को बताया, तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपने केबिन में बुलाया और दरवाजा लॉक कर लिया, फिर छात्रा के शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े हटा कर छेड़खानी करने लगे.

शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने लड़की से नीचे के कपड़े भी उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने इसका विरोध किया और कहा, उसे जांच नहीं करानी है. छात्रा जब वहां से निकली तो सीधे सिविल लाइंस थाना पहुंची, जहां डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, शुक्रवार को कोर्ट में पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया जाएगा. पीड़िता के बयान दर्ज कराने के बाद, मामले में आरोपी डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा से भी पुलिस पूछताछ करेगी.

वहीं छात्रा के छेड़खानी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने सफाई दी है. उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पीड़िता उनके यहां पिछले तीन महीने से इलाज करा रही थी. बुधवार की रात करीब 9.00 बजे छात्रा उनके हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, छात्रा का उपचार भी किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद छात्रा ने उनपर छेड़खानी का आरोप लगा दिया.

डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि उन्हें आशंका है कि छात्रा को बहला फुसलाकर, उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगवाए गए हैं. हालांकि, इसके पीछे कौन लोग है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. डॉक्टर का कहना है कि निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।
ये भी पढ़ें: महिला क्लर्क ने लगाया शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप, एसपी ने दिए जांच के निर्देश

ये भी पढ़ें: हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जूनियर महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई

TAGGED:

NEUROSURGEON ACCUSED OF MOLESTATION
CASE OF MOLESTATION IN PRAYAGRAJ
DOCTOR MOLESTED GIRL
MOLESTATION OF A GIRL IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.