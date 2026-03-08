ETV Bharat / state

आशिक से बात करती थी पत्नी, 2 बच्चों संग पति ने कर ली खुदकुशी

पत्नी वंदना एसएसबी के 66वीं बटालियन हेड क्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत है.

committed suicide
महिला SSB जवान के पति ने दो बच्चों के साथ की खुदकुशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महाराजगंज: गाजीपुर के नौतनवा के गांधी नगर से रविवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. नौतनवा के 66वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मी के पति ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सैतपुर थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी अमरेश कुमार पुत्र मन्नू राम अपनी पत्नी वंदना, बेटी कंचन (4) और पुत्र अमरेंद्र (3) के साथ नौतनवा नगर पालिका के गांधीनगर वार्ड में किराए के मकान पर रहता था. पत्नी वंदना एसएसबी के 66वीं बटालियन हेड क्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत है.

रविवार को घर का काम करने के बाद पत्नी ड्यूटी पर चली गई. इसके बाद पति अमरेश ने दोनों मासूम बच्चे कंचन, अमरेंद्र के साथ कमरे में खुदकुशी कर लिया. बच्ची का शव कमरे में फर्श पर पड़ा था.

एडिशनल एसपी सिद्धार्थ (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, पत्नी किसी से वीडियो कॉल पर बात करती थी, जिससे आहत होकर पति ने दोनों बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली. उसी कमरे की दीवार पर मैसेज भी लिखा मिला कि 'मेरे साथ रहकर यह सोनू को वीडियो कॉल करती थी, बोलती थी कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो'.

मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकता हूं. हमारे मौत का कारण पत्नी वंदना कुमारी, इसके पिता राम अवतार, चंदा देवी, नवीन कुमार, सुनीता देवी और अमरनाथ हैं. यह लोग पैसे के लिए मेरी पत्नी को घर पर बुलाते हैं. नवीन को हर महीने 5 हजार रुपया देती है. पत्नी का आशिक सोनू गौतम भी पैसा लेता है. सोनू की वजह से आज पूरा परिवार खत्म हो गया.

एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने बताया कि मामले में यह प्रतीत हो रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण ये कदम उठाया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर, आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: बहादुरगंज चेयरमैन की पत्नी गिरफ्तार; मुख्तार अंसारी की IS-191 गैंग की सदस्य है, 9 महीने बाद पकड़ी गई

TAGGED:

महराजगंज न्यूज़
SUICIDE NEWS
MAHARAJGANJ NEWS
MAHARAJGANJ SUICIDE NEWS
COMMITTED SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.