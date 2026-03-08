ETV Bharat / state

आशिक से बात करती थी पत्नी, 2 बच्चों संग पति ने कर ली खुदकुशी

महिला SSB जवान के पति ने दो बच्चों के साथ की खुदकुशी ( ETV Bharat )

महाराजगंज: गाजीपुर के नौतनवा के गांधी नगर से रविवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. नौतनवा के 66वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मी के पति ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सैतपुर थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी अमरेश कुमार पुत्र मन्नू राम अपनी पत्नी वंदना, बेटी कंचन (4) और पुत्र अमरेंद्र (3) के साथ नौतनवा नगर पालिका के गांधीनगर वार्ड में किराए के मकान पर रहता था. पत्नी वंदना एसएसबी के 66वीं बटालियन हेड क्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत है. रविवार को घर का काम करने के बाद पत्नी ड्यूटी पर चली गई. इसके बाद पति अमरेश ने दोनों मासूम बच्चे कंचन, अमरेंद्र के साथ कमरे में खुदकुशी कर लिया. बच्ची का शव कमरे में फर्श पर पड़ा था. एडिशनल एसपी सिद्धार्थ (ETV Bharat)