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रांची में 89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार, नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

रांचीः जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है.

महिला के पास से करीब 89 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है. गिरफ्तार महिला की पहचान मुन्नी देवी, उम्र करीब 43 साल, पति बाबला राम के रूप में हुई है. वह देवी मंडप के पास, कोकर बाजार, जतराटांड़, सदर थाना क्षेत्र, रांची की रहने वाली है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने इसकी पुष्टि की है.

बिहार की तरफ से आने की मिली थी सूचना

पुलिस को 16 अगस्त को सूचना मिली थी कि बिहार की तरफ से एक महिला भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रही है. सूचना के आधार पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में छापामारी टीम बनाई गई. टीम जुमार पुल बस स्टैंड के पास पहुंचकर महिला का इंतजार करने लगी.

ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 3:10 बजे जुमार पुल के पास एक महिला ऑटो में अकेली बैठी दिखाई दी. पुलिस को अपनी ओर आता देखकर महिला घबरा गई और ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी. इसी दौरान छापामारी टीम में शामिल महिला चौकीदार की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया. महिला की तलाशी लेने पर उसके हैंड बैग से प्लास्टिक के पाउच में रखा 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. इसके अलावा काला की-पैड मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद भी मिले.