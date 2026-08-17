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रांची में 89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार, नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

रांची में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ महिला को गिरफ्तार किया है.

Female smuggler arrested with brown sugar in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 6:01 PM IST

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रांचीः जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है.

महिला के पास से करीब 89 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है. गिरफ्तार महिला की पहचान मुन्नी देवी, उम्र करीब 43 साल, पति बाबला राम के रूप में हुई है. वह देवी मंडप के पास, कोकर बाजार, जतराटांड़, सदर थाना क्षेत्र, रांची की रहने वाली है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने इसकी पुष्टि की है.

बिहार की तरफ से आने की मिली थी सूचना

पुलिस को 16 अगस्त को सूचना मिली थी कि बिहार की तरफ से एक महिला भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रही है. सूचना के आधार पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में छापामारी टीम बनाई गई. टीम जुमार पुल बस स्टैंड के पास पहुंचकर महिला का इंतजार करने लगी.

ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 3:10 बजे जुमार पुल के पास एक महिला ऑटो में अकेली बैठी दिखाई दी. पुलिस को अपनी ओर आता देखकर महिला घबरा गई और ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी. इसी दौरान छापामारी टीम में शामिल महिला चौकीदार की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया. महिला की तलाशी लेने पर उसके हैंड बैग से प्लास्टिक के पाउच में रखा 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. इसके अलावा काला की-पैड मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद भी मिले.

चौक-चौराहों पर ब्राउन शुगर बेचने की बात

पुलिस का कहना है कि पूछताछ में मुन्नी देवी ने रांची शहर के अलग-अलग चौक-चौराहों पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने की बात बताई है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है. इस मामले में सदर (मेसरा) थाना कांड संख्या 384/26, दिनांक 16 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21(B), 22(B), 23 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, मुन्नी देवी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके खिलाफ सदर थाना में वर्ष 2024 और 2025 में भी मामले दर्ज हैं. इनमें 2025 का मामला NDPS एक्ट की धाराओं से जुड़ा हुआ है.

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