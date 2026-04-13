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रुड़की में गौतस्करी करते महिला गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद, फरार तस्करों की तलाश तेज

रुड़की: हरिद्वार जिले की भगवानपुर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित मांस की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. इतना ही नहीं पुलिस ने मौके से 350 किलो प्रतिबंधित मांस और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण समेत एक जीवित गौवंश को भी बरामद किया है. इसी के साथ पुलिस ने गौकशी की घटना में शामिल 7 आरोपियों के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा जनपद के सभी थाना पुलिस को समय-समय पर चेकिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है. इसी क्रम में ऑपरेशन प्रहार के तहत दिए गए दिशा निर्देश में भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा ऑपरेशन प्रहार की कार्रवाई को जारी रखते अभियान चलाया. भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि सिकरोडा गांव में एक घर में गौकशी की जा रही है, साथ ही वहीं पर काट-छांट कर रहे हैं.

इस सूचना पर तत्काल भगवानपुर पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम मकान में दाखिल हुई तो मौके से 6 गौतस्कर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि मौके से पुलिस ने एक महिला तस्कर को दबोच लिया. जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके से पकड़े गए आरोपी के कब्जे से करीब 350 किलो प्रतिबंधित मांस, गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और एक जिंदा गौंवश बरामद किया, पुलिस के मुताबिक मौके से बरामद जिंदा गौवंश को आरोपियों ने पास वाले कमरे में खुंटे से क्रूरतापूर्वक बांधी हुई थी जो कि काफी भूखी, प्यासी भी थी, इसके बाद पुलिस ने मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाकर वैधानिक कार्रवाई की.