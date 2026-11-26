सहारनपुर में महिला तस्कर गिरफ्तार, 53 लाख की स्मैक बरामद
जिले में पहले भी पकड़े जा चुके हैं नशा तस्कर, पड़ताल में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:10 PM IST
सहारनपुर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इस क्रम में थाना मंडी पुलिस ने एक महिला को 265 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है. बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 53 लाख रुपये बताई गई है. महिला के पास से 1 लाख 45 हजार 600 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं. इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर जिले में सक्रिय महिला नशा तस्करों और उनके नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सहारनपुर में महिला तस्करों की गिरफ्तारी का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी पुलिस अलग-अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं को स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है.
ASP प्रिया यादव ने बताया कि थाना मंडी पुलिस ने 26 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर राजो का कब्रिस्तान तालाब के सामने चेकिंग के दौरान असमा उर्फ कल्लो पत्नी रियासत अली निवासी साबरी का बाग, गली नंबर-2 को गिरफ्तार किया. तलाशी और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने उसके कब्जे से 265 ग्राम अवैध स्मैक और 1,45,600 रुपये नकद बरामद किए. पुलिस ने बरामद स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 53 लाख रुपये आंकी है. आरोपी महिला के खिलाफ थाना मंडी में मुकदमा अपराध संख्या 576/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया गया है.
महिला तस्करों की गिरफ्तारी के पुराने मामलों पर नजर डालें तो सहारनपुर में पहले भी बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद हो चुकी है. मंडी थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में दो महिलाओं समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान करीब 1.1 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई थी. पुलिस ने उस बरामदगी की कीमत करीब 2.20 करोड़ रुपये बताई थी. इस कार्रवाई ने भी जिले में नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क में महिलाओं की भूमिका को सामने रखा था.
इसके अलावा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में भी महिलाओं की गिरफ्तारी और स्मैक बरामदगी के मामले सामने आते रहे हैं. पुलिस की इन कार्रवाइयों में करोड़ों रुपये की कीमत की स्मैक पकड़े जाने का दावा किया गया है.
ताजा गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने असमा उर्फ कल्लो के लिंक की जांच शुरू कर दी है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्मैक की आपूर्ति कहां से हो रही थी, इसके पीछे कौन लोग हैं और बरामद नकदी का संबंध नशे के कारोबार से है या नहीं? पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह पूरी कार्रवाई डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत की गई. थाना मंडी प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में गठित टीम ने महिला को गिरफ्तार किया.
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