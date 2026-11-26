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सहारनपुर में महिला तस्कर गिरफ्तार, 53 लाख की स्मैक बरामद

सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इस क्रम में थाना मंडी पुलिस ने एक महिला को 265 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है. बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 53 लाख रुपये बताई गई है. महिला के पास से 1 लाख 45 हजार 600 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं. इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर जिले में सक्रिय महिला नशा तस्करों और उनके नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सहारनपुर में महिला तस्करों की गिरफ्तारी का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी पुलिस अलग-अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं को स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है.

सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई (Video Credit; ETV Bharat) ASP प्रिया यादव ने बताया कि थाना मंडी पुलिस ने 26 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर राजो का कब्रिस्तान तालाब के सामने चेकिंग के दौरान असमा उर्फ कल्लो पत्नी रियासत अली निवासी साबरी का बाग, गली नंबर-2 को गिरफ्तार किया. तलाशी और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने उसके कब्जे से 265 ग्राम अवैध स्मैक और 1,45,600 रुपये नकद बरामद किए. पुलिस ने बरामद स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 53 लाख रुपये आंकी है. आरोपी महिला के खिलाफ थाना मंडी में मुकदमा अपराध संख्या 576/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया गया है.