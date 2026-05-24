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फतेहपुर में महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल पर हमला, पूर्व प्रधान समेत छह गिरफ्तार, 8 पर मुकदमा

पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Female SI Attacked
फतेहपुर में महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल पर हमला. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 7:26 PM IST

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फतेहपुर: जनपद के थरियांव थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव में दहेज उत्पीड़न मामले की विवेचना करने पहुंची महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल पर आरोपियों ने हमला कर दिया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका निवासी रमेश की पुत्री आंशी गुप्ता ने 20 मई को अपने पति शिवम गुप्ता, सास सतरूपा, ससुर हीरालाल, ननद शिवानी, मीनू, नंदोई संजय, मौसी सास और पुष्पा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था.

मामले की विवेचना के लिए राधानगर थाने की महिला दारोगा रिंकी वर्मा और हेड कांस्टेबल हरिकेश शनिवार शाम बहरामपुर गांव पहुंचे थे.

आरोप है कि पूछताछ के दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस टीम से अभद्रता शुरू कर दी. देखते ही देखते आरोपियों ने ग्रामीणों को बुलाकर पुलिसकर्मियों को घेर लिया और हमला कर दिया। हमले में महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं.

घटना की सूचना मिलते ही सीओ के नेतृत्व में थरियांव समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. भारी पुलिस बल देखकर कई आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमेशचंद्र, सुधीर, दीपक कुमार, पूर्व प्रधान कमलेश यादव, पप्पू टेलर उर्फ महेंद्र कुमार और सतरूपा को गिरफ्तार कर लिया.

राधानगर थाना प्रभारी श्याम सुंदर लाल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मारपीट, धमकी, गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारी पर हमला समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

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