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फतेहपुर में महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल पर हमला, पूर्व प्रधान समेत छह गिरफ्तार, 8 पर मुकदमा

फतेहपुर में महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल पर हमला. ( ETV BHARAT )

फतेहपुर: जनपद के थरियांव थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव में दहेज उत्पीड़न मामले की विवेचना करने पहुंची महिला दारोगा और हेड कांस्टेबल पर आरोपियों ने हमला कर दिया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जानकारी के अनुसार राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका निवासी रमेश की पुत्री आंशी गुप्ता ने 20 मई को अपने पति शिवम गुप्ता, सास सतरूपा, ससुर हीरालाल, ननद शिवानी, मीनू, नंदोई संजय, मौसी सास और पुष्पा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की विवेचना के लिए राधानगर थाने की महिला दारोगा रिंकी वर्मा और हेड कांस्टेबल हरिकेश शनिवार शाम बहरामपुर गांव पहुंचे थे.