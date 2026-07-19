सैंपल के लिए ज्यादा ब्लड लेने का आरोप, अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को तीमारदारों ने पीटा, दर्ज होगा मुकदमा
दून अस्पताल में महिला सुरक्षाकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है. सुरक्षाकर्मियों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 19, 2026 at 5:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड्स और मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना सामने आई है. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. मामला देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के ओटी एंड इमरजेंसी ब्लॉक का है. सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है.
घटना के मुताबिक, 19 जुलाई की सुबह परिजन 16 वर्षीय एक किशोरी को पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत पर उपचार के लिए इमरजेंसी ब्लॉक में पहुंचे. इमरजेंसी स्टाफ ने किशोरी को एग्जामिन किया. इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट (स्त्री रोग विभाग) में दिखाने की सलाह दी. पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत पर गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में मौजूद डॉक्टर ने किशोरी का खून का सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट के आधार पर रोग पता करने और उपचार की बात कही.
डिपार्टमेंट के स्टाफ ने किशोरी का ब्लड सैंपल लिया. लेकिन इसी दौरान किशोरी के परिजनों ने बगैर जरूरत के खून की जांच के लिए आवश्यकता से अधिक सैंपल लेने का आरोप लगाते हुए स्टाफ से अभद्रता शुरू कर दी. बीच बचाव के लिए डिपार्टमेंट में तैनात अस्पताल की महिला सुरक्षा गार्ड्स मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा बढ़ गया. किशोरी के परिजनों ने महिला सुरक्षा गार्ड्स के साथ मारपीट शुरू कर दी. अस्पताल स्टाफ का आरोप है कि विवाद के दौरान तीमारदारों के हाथ में जो आया, उससे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया गया. मारपीट की घटना में दो महिला सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं.
सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि किशोरी के परिजनों ने महिला सुरक्षा कर्मियों के ऊपर कांच की बोतल से हमला किया. वार्ड आया के पेट में लात भी मारी और बीच बचाव करने पहुंचे सुरक्षा में तैनात पुरुष सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट भी की.
आज एक किशोरी को लेकर उनके परिजन अस्पताल पहुंचे थे. दून अस्पताल की ओटी और इमरजेंसी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर गायनी में दिखाने की सलाह दी. गायनी विभाग की ओर से जांच के लिए जब खून का सैंपल लिया गया, तभी किशोरी के परिजनों ने ज्यादा खून लिए जाने का आरोप लगाते हुए वहां तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी.
इस घटना में दो महिला सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं. इस घटना को अंजाम देने के बाद जैसे ही वो लोग भागने लगे तभी, उन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. सुरक्षा कर्मियों की तरफ से पुलिस को मामले में तहरीर भी दी गई है.
-डॉ. आरएस बिष्ट, चिकित्सा अधीक्षक, दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय-
नगर कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि, जिला अस्पताल द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है.
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