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आईआईटी कानपुर में खराब प्रदर्शन के चलते महिला प्रोफेसर की सेवा समाप्त

उन्होंने आरोप लगाया, कि जनवरी 2026 में उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होना था, पर इसे टाला गया, जबकि उन्होंने संस्थान में शिक्षण और सभी शोध कार्यों को भी किया. साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में अपना योगदान दिया.

वहीं, संस्थान के इस फैसले को लेकर डा. अन्वेषणा ने संस्थान को कानूनी नोटिस भेजकर सेवा समाप्ति का फैसला वापस लेने और उनकी नियुक्ति की पुष्टि करने की मांग की है.

उन्होंने बताया संस्थान ने शोध प्रदर्शन, जर्नल प्रकाशन और कई अन्य कारणों से ये फैसला किया है.

कानपुर: आईआईटी कानपुर में कार्यरत रहीं सहायक प्रोफेसर डा. अन्वेषणा श्रीवास्तव की सेवा को समाप्त कर दिया गया. इसकी पुष्टि संस्थान के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने की.

उन्होंने ठोस दावा किया कि निदेशक की ओर से उन्हें प्रशंसा पत्र भी मिला और 22 लाख रुपये तक का अनुदान भी.

हालांकि, निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि उनका शैक्षिक रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं था. बोर्ड आफ गर्वनर की मीटिंग में सभी सदस्यों के सामने उनके मामले पर विस्तार से मंथन किया गया. इसके बाद उनकी सेवा को समाप्त करने का फैसला किया गया. इसकी जानकारी डा. अन्वेषणा को दे दी गई.

निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कुछ दिनों पहले डा. अन्वेषणा और उनके पति के बीच विवाद की जानकारी ज़रूर मिली थी, पर उनकी सेवा समाप्त करने के फैसले और उनके व्यक्तिगत मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

पति पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप, दर्ज हुआ था मुकदमा: 28 जुलाई को डा.अन्वेषणा ने अपने पति डा. निशीथ पर प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कल्याणपुर थाना पुलिस ने साक्ष्य भी जुटाए थे. हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की कोई अरेस्टिंग या अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई. डा.अन्वेषणा ने एफआईआर में ये भी बताया था, कि पति उन्हें पीटते भी थे.