महिला बंदियों के बनाए आर्टिफिशियल गजरे मुंबई के बाजार में मचाएंगे धूम, फैशन डिजाइनर दे रहे ट्रेनिंग

रांची: झारखंड की अलग-अलग जेलों में महिला बंदियों के बनाए वस्त्र से लेकर सोहराई पेंटिंग तक, अक्सर खबरों में रहते हैं. इसी सिलसिले में, झारखंड की कुछ जेलों में महिला कैदी अब आर्टिफिशियल गजरे बना रही हैं. ये गजरे इतने खूबसूरत हैं कि मुंबई में इनके लिए मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है.

आवेश, दुश्मनी या फिर किसी लालच में अपराध करने वाले अब अपने हाथों के काम के हुनर ​​से सबको हैरान कर रहे हैं. रांची की कुछ जेलों में महिला कैदी अब आर्टिफिशियल गजरे बना रही हैं. अब तक आपने असली फूलों वाले गजरे देखे होंगे जो मुश्किल से एक दिन चलते हैं. अब, आपको झारखंड की जेलों में भी ताजे दिखने वाले गजरे मिल सकते हैं. ये गजरे न कभी मुर्झाएंगे और न ही खराब होंगे. आपको बस उन पर अपना पसंदीदा इत्र लगाना है और फिर उन्हें अपने बालों में लगाना है.

झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि ये गजरे महिला कैदी बना रही हैं. तस्वीरों से पता चलता है कि ये कितने खूबसूरत हैं. आईजी के मुताबिक, शुरुआत में पुरुष कैदी इन्हें बनाते थे, लेकिन कुछ महिला बंदियों ने इन्हें बनाने की इच्छा जताई, और उन्हें शुरुआत में कुछ गजरे दिए गए, जिन्हें उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया. इससे महिला बंदियों ने गजरे बनाना शुरू किया.